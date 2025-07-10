Military Tech Озброєння 10.07.2025 о 14:00 comment views icon

Що відомо про колісні БТР Patria 6X6, які Латвія передає Україні

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Микола Ладуба

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Що відомо про колісні БТР Patria 6X6, які Латвія передає Україні

Латвія передасть Україні 42 нових бронетранспортери Patria 6×6 власного виробництва. Про це стало відомо під час візиту до країни заступника міністра оборони України Валерія Чуркіна. У збройних силах Фінляндії, Швеції та Латвії ці бойові машини вже продемонстрували ряд переваг, а невдовзі мають надійти на озброєння Німеччини. Розповідаємо, що про них відомо.

Бронетранспортер Patria 6×6

Patria 6×6 — універсальний шестиколісний БТР міжнародної оборонно-технологічної компанії Patria, яка належить державі Фінляндія (50,1%) та норвезькій Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9%). Він був розроблений для транспортування військ, але завдяки модульній конструкції може використовуватися для інших цілей, поєднуючи надійність і ефективність з простотою та зручністю використання.

Бронетранспортер Patria 6×6

Перші зразки БТР були представлені у 2018 році. А за два роки Фінляндія та Латвія домовились про створення на базі Patria 6×6 спільної системи броньованих машин CAVS (Common Armoured Vehicle System). В рамках програми у Латвії був збудований завод, здатний виготовляти близько 30 БТР на рік. На початку 2025 року його відвідав посол України, якому показали виробництво призначених для України машин.

Посол України в Латвії Анатолій Куцевол (другий справа) в цеху, де складають Patria 6×6

Станом на липень 2025 року користувачами Patria 6×6 є збройні сили Фінляндії, Латвії та Швеції. До програми CAVS також приєдналися Данія та Німеччина. Остання планує закупити 300 одиниць з можливістю збільшення замовлення ще на 700. Якщо Німеччина профінансує придбання Patria 6×6 для потреб Бундесверу, то очікується, що вони замінять парк легких броньованих машин Fuchs.

За інформацією інсайдерів, політичний тиск змусив німецьких військових провести порівняльні випробування двох інших броньованих машин з колісною формулою 6×6 — Fuchs Evolution від Rheinmetall та Pandur Evolution від General Dynamics European Land Systems. Аналіз отриманих даних показав, що Patria 6×6 має кращі серед конкурентів характеристики та є оптимальним варіантом для закупівлі.

Польський БТР Rosomak в Афганістані

Нагадаємо, що близькі «родичі» Patria вже несуть службу у лавах ЗСУ. Адже польський колісний БТР Rosomak, партію зі ста одиниць яких Україна замовила у квітні 2023 року, є ліцензійною копією багатоцільової машини Patria AMV 8×8 (Armored Modular Vehicle). А неназвана кількість «дідусів» Patria 6×6, фінських БТР Sisu XA-180, бере участь у русько-українській війні ще з 2022 року.

Особливості БТР Patria 6×6

Patria 6×6 — багатоцільовий бронетранспортер з колісною формулою 6×6, який поєднав у собі компонування старшої моделі Sisu Pasi (шестиколісне шасі, спереду кабіна для водія та командира, зліва за водієм двигун і десантне відділення у задній частині корпусу) з рішеннями та компонентами більш сучасного та перевіреного у низці локальних конфліктів Patria AMV 8×8.

БТР Patria 6×6 з дистанційно керованою туреллю

Броньований автомобіль з максимальною вагою 24 тони оснащений 5-циліндровим дизельним двигуном Scania потужністю 400 к. с., що дозволяє йому розвивати максимальну швидкість понад 100 кілометрів на годину. Високу прохідність (перевірено у фінських снігах) забезпечують привід на всі колеса, незалежна підвіска, автоматична 7-ступінчаста коробка передач і центральна система підкачки шин.

Екіпаж Patria 6×6 складається з двох осіб, а також до 10 повністю екіпірованих піхотинців у десантному відсіку. БТР пропонує їм балістичний захист 2-го рівня за стандартом STANAG. За потреби він може бути посилений до level 4 з захистом від куль калібру 14,5 мм. Броньоване шасі також забезпечує захист від вибухів мін та саморобних вибухових пристроїв масою до 10 кг тротилу.

Самохідний 120 мм міномет Patria Nemo

Модульність машини передбачає можливість встановлення різних систем озброєння, включно з 7,62 мм кулеметом, 105 мм / 120-мм гарматою, базовим бойовим модулем M151 Protector від Kongsberg чи 120-мм мінометом у безпілотній башті (модифікація Patria Nemo).

Patria 6×6 HAPC з 25 мм гарматою у бойовому модулі Cockerill

На фото вище ви бачите варіант Patria 6×6 HAPC (важкий бронетранспортер), який оснащений дистанційно керованим бойовим модулем CLWS від John Cockerill Defense. Його основним озброєнням може бути 12,7 мм кулемет чи 25 мм гармата, а додатковим — спарений кулемет 7,62 мм чи пара протитанкових ракет.

Підсумовуючи, можна сказати, що бронетранспортер Patria 6×6 став основою для міжнародного проєкту перспективної бойової машини CAVS завдяки поєднанню просторого десантного відділення, чудової прохідності на будь-якій місцевості та простоти обслуговування. Водночас варто зазначити, що недостатній в умовах широкого використання високоточної зброї захист скорочує перелік доступних сценаріїв використання Patria 6×6 на сучасному полі бою.

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Технічні характеристики БТР Patria 6×6

Розміри
Довжина 7,5 м
Ширина 2,5 м
Висота 2,9 м
Вага
Максимальна 24 000 кг
Корисне
навантаження		 8500 кг
Екіпаж 2 особи (командир,
водій)
Десант 10 осіб
Тип двигуна дизельний,
5-циліндровий
Потужність двигуна 400 к.с.
Коробка передач автоматична, 7+2
Швидкість 100 км/год
Швидкість на плаву
(опціонально)		 6-8 км/год
Запас ходу >700 км
Прохідність
Кут нахилу поверхні 60%
Бічний кут нахилу 30%
Висота перешкоди 0,6 м
Перетин траншеї 1,2 м
Захист STANAG level2,
опціонально level4
Орієнтовна вартість $1-1,2 млн 

 

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