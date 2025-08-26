ТОП 5 автоновинок осені 2025 року, які не можна пропускати

Останні місяці року не будуть балувати нас новинками, як минулої осені, коли один за одним зайшли на ринок топові та найцікавіші моделі від Toyota Camry, LC Prado, Lexus GX і до Jeep Avenger. Тим не менш за планом до нас привезуть декілька цікавинок.

В умовах нашої реальності все змінюється настільки швидко, що новини не встигають виходити. І не буду стверджувати, що поява деяких перелічених автівок стовідсотково відбудеться. Однак в імпортерів в планах таки порадувати нас. І почнемо з того, хто точно вже в дорозі і скоріш за все найочікуваніший.

Toyota Corolla Cross

Компактний кросовер (C-SUV) на платформі TNGA-GA-C, доступний із бензиновими та гібридними силовими агрегатами. Це практичний і надійний компактний кросовер, який ще не перебив рекордів продажів однойменного седана, однак на шляху до цього. І у 2025 році ми побачили оновлення, які може і не глобальні, але приємні.

В Toyota Corolla Cross все також залишиться 2-літровий атмосферний двигун (169 к.с.) із CVT, доступний із переднім або опціональним повним приводом, а гібридна версія забезпечує вражаючу економію пального. Усі моделі оснащені комплексом безпеки Toyota Safety Sense 3.0 (адаптивний круїз-контроль, автоматичне екстрене гальмування, утримання в смузі тощо).

Безсумнівно це практичний кросовер з великим багажником, а також комфортним шасі та високою якістю володіння — все в традиційному Toyota-стилі. Вартість в Україні стартує від 1 597 501 грн.

Параметр Значення Двигун (Бензиновий) 1 987 см³, 4R DOHC, Dual VVT-i Код двигуна M20A-FXS Макс. потужність двигуна 152 к.с. (112 кВт) при 6 000 об/хв Макс. крутний момент 188 Нм при 4 400–5 200 об/хв Гібридна система e-CVT, передній привід Сумарна система потужність (гібрид) 197 к.с. (145 кВт) Макс. потужність електромотора 112 к.с. (83 кВт); крутний момент — 206 Нм Трансмісія e-CVT, передній привід Макс. швидкість 180 км/год Розгін 0–100 км/год 7,6–7,7 с Витрата пального Місто: 4,0 л/100 км; Траса: 4,5 л/100 км; Комбіновано: 4,2 л/100 км Викиди CO₂ 96 г/км Габарити (Д × Ш × В) 4 460 × 1 825 × 1 620 мм Колісна база 2 640 мм Кліренс 160 мм Багажник 390 л / 1 299 л

Opel Frontera

Цей товариш — не той позашляховик про який ви подумали. Перед нами повністю нова модель від Opel, яка стане аналогом скоріше Citroen C3 Aircross і замінить в модельному ряді Crossland. Opel реанімував легендарну назву в сучасному субкомпактному кросовері, який побудований на Smart Car Platform концерну Stellantis. Доступний буде, як у mild-hybrid (1.2 л бензин + 48V генератор-електродвигун), так і повністю електричній версії. Збирається в Словаччині, у м.Трнава.

EV-версія підтримує швидку зарядку 100 кВт (20–80 % за 26 хв). Інтер’єр — двухекранна панель Pure Panel, сучасне управління, еко-тканини або шкіра в топових версіях, підігрів сидінь і навіть масаж у комплектації Ultimate. Багажник — до 1 600 л разом із додатковим простором і опціями (рейлінги, дах-намет). Кросовер обіцяє бути комфортним у місті, впевненим на легкому бездоріжжі — усе це, особливо з гібридом, робить Frontera універсальним вибором і однією з найцікавіших новинок осені.

Параметр Значення Тип гібриду MHEV (mild hybrid, 48-V електромотор у коробці) Двигун 1.2 л турбо, 3-циліндровий inline (1199 см³) Потужність (система) 100 кВт (136 к.с.) або 81 кВт (110 к.с.) Електродвигун 21 кВт (28 к.с.), інтегрований в e-DCT коробку Крутний момент 230 Нм Коробка передач 6-ступенева роботизована DCT Привід Передній (FWD) Витрата пального (комб.) 5.2–5.5 л/100 км WLTP Розгін 0–100 км/год 9 с Максимальна швидкість 190–194 км/год Габарити (Д×Ш×В) 4385 × 1795 × 1635–1655 мм Колісна база 2670 мм Багажник 460 л /1600 л Вага (снаряжена) 1269 кг

DS N°8

Завітає до нас і розкішний люксовий електрокросовер від DS із футуристичним дизайном та відмінною аеродинамікою (Cᴡ = 0.24). Ми давно задивлялись на нього на фото, але тепер можна буде торнутись в живу. Це не просто цікавий седан, це флагман бренду, що прагне бути Louis Vuitton у автоіндустрії.

Представлений в грудні 2024, виробництво стартувало в Україні (Італія) в квітні 2025. Новий електричний преміум-кросовер-купе (fastback) від DS Automobiles, побудований на платформі STLA Medium EVO. Він має дві версії з батареями 74 або 97.2 кВт*г і приводом FWD або AWD. Дальність ходу — до 749 км (WLTP), а версія AWD розганяється до 100 км/гл за 5,4 с.

DS N°8 обіцяє винятково шикарний та стильний інтер’єр: дорогі матеріали, витончений дизайн, що можуть потягатись з Bentley та Rolls-Royce. Це справжня заявка на лімузин-рівень у сегменті.

Параметр Значення Тип силової установки Електромотор FWD (передній привід) Потужність (номінальна) 169 кВт (230 к.с.) Потужність пік/Boost 190 кВт (258 к.с.) (одноразовий приріст +30 к.с.) Крутний момент 343 Нм Батарея (корисна ємність) 73.7–74 кВт*год Запас ходу (WLTP) 550–572 км Розгін 0–100 км/год 7.7 секунд Максимальна швидкість 190 км/год Споживання енергії (WLTP) 15.7–16.5 кВт·год Зарядка AC — 11 кВт/опційно 22 кВт; DC — до 160 кВт (20-80%= 27 хв) Габарити (Д × Ш × В) 4834 мм × 1920 мм × ~1575 мм Колісна база 2906–2905 мм Вага (снаряжена) 2132 кг Об’єм багажника 620 л

Peugeot E-5008

Peugeot E-5008 — один із небагатьох семимісних SUV на ринку, а тепер буде ще й в електричній версії. Це робить його ідеальним вибором для родин чи служб, які потребують місткого автомобіля. Просторий салон дозволяє комфортне перевезення до семи осіб із великою кількістю місця для ніг на другому ряду, а доступ до третього ряду спрощено через систему Easy Access. Об’єм багажного відділення залишиться на рівні 348 л із усіма сидіннями, а 916 л буде при складеному третьому ряду, і цілих 2232 л якщо скласти всі два задні ряди — це справжній універсал для поїздок із багажем.

Peugeot e-5008 побудований на платформі STLA Medium, яка оптимізує електричну ефективність, запас ходу і динаміку. Оновлений Peugeot E-5008 має виразний SUV-силует, динамічними боковими лініями та сучасним передом із LED-підписом фар — усе це несе в собі неповторний шарм бренду.

Салон спроєктований за новою інтер’єрною концепцією Panoramic i-Cockpit: 21-дюймовий вигнутий HD-дисплей об’єднує приладову панель і мультимедійну систему, а компактне кермо додає футуристичного вигляду. Є «i-Toggle» — панель для швидкого доступу до потрібних функцій, а атмосфера доповнюється багатоступеневим LED-підсвічуванням, що змінюється залежно від режиму руху. Звичайно тут доступні будуть всі функції Drive Assist Plus: адаптивний круїз-контроль з функцією Stop & Go, утримання смуги, напівавтоматична зміна смуги на основі дорожніх знаків — для впевненішого руху на трасі. Крім того, додано сучасні сервіси: i-Connect Advanced, голосове керування (з ChatGPT!), маршрути з зарядками, Smart Charging, OTA-оновлення та дистанційне керування через додатки — усе, що треба для сучасної електромобільності.

Звичайно приїдуть і його аналоги в більш компактному вигляді — Peugeot E-3008 та Opel Grandland EV, які матимуть лиш трохи більший запас ходу з усім таким самим технічним наповненням та швидший розгін.

Параметр Значення Тип приводу Передній (FWD) Електродвигун 210 к.с. (157 кВт) Батарея 73 кВт*год (літій-іонна) Запас ходу (WLTP) 500 км Прискорення 0–100 км/год 9.5 с Макс. швидкість 170 км/год Заряджання AC до 11 кВт (3-фазне) Заряджання DC до 160 кВт (20–80% = 30 хв) Габарити (Д×Ш×В) 4790 × 1890 × 1690 мм Колісна база 2890 мм Об’єм багажника 348/916 л

Hyundai Inster

Ця новинка є, мабуть, найцікавішою, якщо таки потрапить до України в цьому році. Міський електрокросовер (K-SUV), побудований на платформі бензинового Casper, який присутній поки тільки в Кореї. Однак Inster успадкував нестандартний ретрофутуристичний дизайн і компактні розміри. Він обіцяє бути оптимальним для міської їзди та вписатись між класами А та В, що поєднає практичність одного та місткість іншого. Будуть доступні дві версії з батареями 42 та 49 кВт*г (близько 370 км), але ми знаємо, що якраз заявлені корейцями цифри близькі до реальності.

Hyundai Inster вже по фото вражає дизайном: ретрофутуристичні елементи, приховані ручки, фізичні кнопки поряд із дисплеями. В салоні є можливість скласти усі сидіння в рівну платформу (1 059 л), що робить Inster ідеальним для кемпінгу або перевезення довгих речей. Є версія Inster Cross із більшими колесами й позашляховим виглядом, але чи потрапить вона до нас невідомо. Цей електрокросовер обіцяє мати оптимальний цінник, що буде досить конкурентним навіть поряд з китайцями.