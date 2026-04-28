ТОП 10 бензинових хетчбеків на ринку України

Сьогодні автомобільний ринок демонструє чітку тенденцію, адже домінування кросоверів стає майже абсолютним. Покупці все частіше обирають SUV за їхній більший кліренс, універсальність та безпеку, через що частка традиційних хетчбеків неухильно скорочується. Проте для тих, хто живе в ритмі великого міста, цінує маневреність та не прагне переплачувати за зайві габарити, хетчі залишаються найбільш логічним та економічним інструментом пересування.





На відміну від кросоверів, більш компактні та легкі хетчбеки пропонують кращу динаміку ті керованість, нижчу витрату пального. Не поступаючись у практичністі: вони помітно дешевше коштують і обходяться в обслуговуванні. В бюджеті до $27 тисяч (близько 1,4 млн грн за поточним курсом) сьогодні ще можна знайти нові автівки, які поєднують ергономіку, стиль, технологічність та просто надійність, перевірену часом.

Нижче представлено добірку найактуальніших пропозицій, які варті уваги в 2026 році. І розподілили ми їх за вартістю від найнижчої до оптимальної.

Skoda Fabia

Двигун: 1.0 MPI, 1.0 TSI, 1.5 TSI

Потужність: 80/95/115/150 к.с.

КПП: 5МКП/7DSG

Габарити: 4108/1780/1459 мм

Вартість: від 812 774 грн до 1 070 769 грн





Skoda Fabia – еталон раціонального підходу. Вона створювалася з акцентом на простоту, надійність та ергономіку, властиву всім “шкодовкам”. Це класичний хетчбек для щоденних поїздок “дом-робота-дом”. Він не намагається вразити, але підкуповує своєю продуманістю та передбачуваністю. А декого ще й одним із найбільших багажників у класі B.

Citroen C3

Двигун: 1.2 Turbo, 1.2 Hybrid

Потужність: 100/100 к.с.,

КПП: 6МT, 6AT

Габарити: 4015/1755/1577 мм

Ціна: від 817 000 грн до 1 021 300 грн

Citroen C3 пережив купу змін за весь строк життя цього імені. Однак і досі робить ставку на комфорт і м’якість підвіски, що є візитівкою марки. Фірмова сітроенівська естетика (і ергономіка!) виділяє його серед маси більш нудних конкурентів.

Suzuki Swift

Двигун: 1.2 Dualjet,

Потужність: 83 к.с.

КПП: 5MT/CVT

Габарити: 3860/1735/1485 мм

Вартість: від 859 500 грн до 908 500 грн

Suzuki Swift відомий своєю низькою масою та відмінною керованістю, що робить його одним із найцікавіших автомобілів для активного водія. Японська надійність у поєднанні зі жвавим характером забезпечує йому стабільний попит.

Це легкий і економний хетч, який миттєво відгукується на дії водія. Його компактність та енергійність дозволяють ефективно долати будь-які міські перешкоди.

Seat Ibiza

Двигун: 1.0 TSI/1.6 MPI

Потужність: 95/110/116 к.с.

КПП: 5МT/6AT/7DSG

Габарити: 4070/1780/1447 мм

Ціна: від 862 544 грн до 1 081 116 грн

Seat Ibiza виділяється емоційним дизайном в кращих латинських традиціях, що відрізняє її від серйозних конкурентів. Після фейсліфтингу хетч може похвалитись оновленою оптикою, стилем інтерʼєру та останніми оновленнями мультимедійної системи.

Виразна зовнішність поєднується із надійністю німецької платформи і агрегатної бази. Більш того, зараз нам окрім трьохциліндрового моторчика пропонують атмосферний двигун, який відрізняється надійністю та довготривалістю роботи. Плюс рекордний вибір коробок передач – від механіки і гідротрансформатора до фірмового робота з апрой зчеплень.

Hyundai i30

Двигуни: 1.0 GDi, 1.5 DPI

Потужність: 120/110 к.с.

КПП: DCT/6МКП

Габарити: 4340/1795/1455 мм

Вартість: від 890 000 грн





На рідкість збалансована сімейна автівка, де головними пріоритетами стали надійність, ергономіка, місткість та простота експлуатації. Hyundai i30 “робоча конячка”, що не підведе ні в час щоденних поїздок, ні у далекій подорожі. А ще автомобіль приваблює великою кількістю корисних опцій вже почінаючі з середніх комплектаціях. Отже, це раціональний вибір для тих, хто шукає практичність і довговічності без зайвих витрат.

Skoda Scala

Двигуни: 1.0 TSI/1.5 TSI

Потужність: 95/115/150 к.с.

КПП: 5MT/7DSG

Габарити: 4362/1793/1514 мм

Вартість: від 995 000 грн до 1 150 152 грн

Завдяки розтягнутій платформі Scala пропонує більше простору та функціональності, ніж будь-який інший хетч в нашому топі. Це місткий автомобіль, який за параметрами одной ногою вже в старшому класі. Оптимальний варіант для тих, хто потребує місткості і універсальності сімейного авто, але не може себе уявити за кермом паркетника чі мінівена.

Kia Picanto

Двигун: 1.0 MPI

Потужність: 63 к.с.

КПП: 5AMT

Габарити: 3595/1595/1495 мм

Ціна: від 1 022 462 грн

Так-так, він досі доступний в Україні, хоча більшість брендів вже прибрали субкомпакти з продуктових лінійок. Kia Picanto – майстер міського маневрування та паркура, створений спеціально для тісних вулиць, інтенсивного трафіку. Його мали розміри та легкість керування роблять кожну поїздку містом максимально невимушеною.





Попри габарити, Picanto пропонує напрочуд місткий і продуманий салон, де кожен квадратний сантиметр працює на комфорт водія і пасажирів. Вибір для тих, хто цінує компактність, економічність та функціональність без зайвого пафосу. Але покупка цього “хлопчика-з-пальчика” потребує більш детальної примірки, ніш штатній тест-драйв навколо шоу-руму.

Kia X-Ceed

Двигун: 1.0 T-GDI

Потужність: 115 к.с.

КПП: 6MT/7DCT

Габарити: 4395/1826/1495 мм

Вартість: від 1 248 534 грн

Единий в нашому обзорі крос-хетч з начебто підвищеним кліренсом. По задумці творців, він покликаний поєднувати габарити легкового авто з впевненістю кросовера. Це вибір для активних водіїв, які шукають стиль, динаміку та можливість безпечно долати нерівності міського покриття. Йому не вистачає яскравого вигляду старших кросоверів бренду, однак практичність Kia X-Ceed зробила його досить популярним у сегменті.





Seat Leon

Двигун: 1.5 eTSI

Потужність: 150 к.с.

КПП: 7DSG

Габарити: 4368/1799/1456 мм

Вартість: від 1 306 871 грн

Найбільш технологічний хетчбек на Golf-платформі у лінійці бренду. Приваблює агресивною зовнішністю та виточеними драйверськими якостями. Як і Swift з Ibiza, він дарує задоволення від майже кожного повороту керма завдяки своїй збалансованій підвісці. Плюс Leon пропонує більше простору, ніж його співбрати, а наявність версії з з вантажопасажирським кузовом взагалі робить його безсумнівно найпрактичнішим.

Це вибір для тих, хто цінує емоційне керування та сучасні цифрові рішення в інтер’єрі. Він виглядає яскравіше за більшість конкурентів, зберігаючи високу якість збірки концерну VAG. Плюс є потужна версія топового суббренду Cupra на 300 к.с. – справжня кишенькова ракета за півціни від преміуму.





Volkswagen Golf

Двигун: 1.4 TSI

Потужність: 150 к.с.

КПП: 8АT

Габарити: 4282/1789/1434 мм

Вартість: від 1 374 176 грн

VW Golf залишається еталоном ним же створеного С-класу. Автомобілем, що ідеально поєднує комфорт, керованість, безпеку, ергономіку та ліквідність. Майже кожне покоління оновлює стандарти класу. Особливо остання версія – це збалансований вибір для водія, який хоче отримати відчуття класу вище, ніж є насправді. Golf пропонує перевірену часом впевненість та високий рівень технологічності.

Висновки

Хоча ринкові тренди вже 20 років невпинно штовхають нас у бік кросоверів, хетчбек залишається вибором “здорового глузда” на колесах. В 2026 році компакт-хетч – турбота про власний міський комфорт. Вибираючи автівку з цього переліку, ви отримуєте функціональний транспорт, який максимально адаптований до ритму життя мегаполіса, залишаючись при цьому надійним та зручним компаньйоном.