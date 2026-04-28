ТОП 10 бензинових хетчбеків на ринку України

Сьогодні автомобільний ринок демонструє чітку тенденцію, адже домінування кросоверів стає майже абсолютним. Покупці все частіше обирають SUV за їхній більший кліренс, універсальність та безпеку, через що частка традиційних хетчбеків неухильно скорочується. Проте для тих, хто живе в ритмі великого міста, цінує маневреність та не прагне переплачувати за зайві габарити, хетчі залишаються найбільш логічним та економічним інструментом пересування.
На відміну від кросоверів, більш компактні та легкі хетчбеки пропонують кращу динаміку ті керованість, нижчу витрату пального. Не поступаючись у практичністі: вони помітно дешевше коштують і обходяться в обслуговуванні. В бюджеті до $27 тисяч (близько 1,4 млн грн за поточним курсом) сьогодні ще можна знайти нові автівки, які поєднують ергономіку, стиль, технологічність та просто надійність, перевірену часом.
Нижче представлено добірку найактуальніших пропозицій, які варті уваги в 2026 році. І розподілили ми їх за вартістю від найнижчої до оптимальної.
Зміст
Skoda Fabia
Двигун: 1.0 MPI, 1.0 TSI, 1.5 TSI
Потужність: 80/95/115/150 к.с.
КПП: 5МКП/7DSG
Габарити: 4108/1780/1459 мм
Вартість: від 812 774 грн до 1 070 769 грн
Skoda Fabia – еталон раціонального підходу. Вона створювалася з акцентом на простоту, надійність та ергономіку, властиву всім “шкодовкам”. Це класичний хетчбек для щоденних поїздок “дом-робота-дом”. Він не намагається вразити, але підкуповує своєю продуманістю та передбачуваністю. А декого ще й одним із найбільших багажників у класі B.
Citroen C3
Двигун: 1.2 Turbo, 1.2 Hybrid
Потужність: 100/100 к.с.,
КПП: 6МT, 6AT
Габарити: 4015/1755/1577 мм
Ціна: від 817 000 грн до 1 021 300 грн
Citroen C3 пережив купу змін за весь строк життя цього імені. Однак і досі робить ставку на комфорт і м’якість підвіски, що є візитівкою марки. Фірмова сітроенівська естетика (і ергономіка!) виділяє його серед маси більш нудних конкурентів.
Suzuki Swift
Двигун: 1.2 Dualjet,
Потужність: 83 к.с.
КПП: 5MT/CVT
Габарити: 3860/1735/1485 мм
Вартість: від 859 500 грн до 908 500 грн
Suzuki Swift відомий своєю низькою масою та відмінною керованістю, що робить його одним із найцікавіших автомобілів для активного водія. Японська надійність у поєднанні зі жвавим характером забезпечує йому стабільний попит.
Це легкий і економний хетч, який миттєво відгукується на дії водія. Його компактність та енергійність дозволяють ефективно долати будь-які міські перешкоди.
Seat Ibiza
Двигун: 1.0 TSI/1.6 MPI
Потужність: 95/110/116 к.с.
КПП: 5МT/6AT/7DSG
Габарити: 4070/1780/1447 мм
Ціна: від 862 544 грн до 1 081 116 грн
Seat Ibiza виділяється емоційним дизайном в кращих латинських традиціях, що відрізняє її від серйозних конкурентів. Після фейсліфтингу хетч може похвалитись оновленою оптикою, стилем інтерʼєру та останніми оновленнями мультимедійної системи.
Виразна зовнішність поєднується із надійністю німецької платформи і агрегатної бази. Більш того, зараз нам окрім трьохциліндрового моторчика пропонують атмосферний двигун, який відрізняється надійністю та довготривалістю роботи. Плюс рекордний вибір коробок передач – від механіки і гідротрансформатора до фірмового робота з апрой зчеплень.
Hyundai i30
Двигуни: 1.0 GDi, 1.5 DPI
Потужність: 120/110 к.с.
КПП: DCT/6МКП
Габарити: 4340/1795/1455 мм
Вартість: від 890 000 грн
На рідкість збалансована сімейна автівка, де головними пріоритетами стали надійність, ергономіка, місткість та простота експлуатації. Hyundai i30 “робоча конячка”, що не підведе ні в час щоденних поїздок, ні у далекій подорожі. А ще автомобіль приваблює великою кількістю корисних опцій вже почінаючі з середніх комплектаціях. Отже, це раціональний вибір для тих, хто шукає практичність і довговічності без зайвих витрат.
Skoda Scala
Двигуни: 1.0 TSI/1.5 TSI
Потужність: 95/115/150 к.с.
КПП: 5MT/7DSG
Габарити: 4362/1793/1514 мм
Вартість: від 995 000 грн до 1 150 152 грн
Завдяки розтягнутій платформі Scala пропонує більше простору та функціональності, ніж будь-який інший хетч в нашому топі. Це місткий автомобіль, який за параметрами одной ногою вже в старшому класі. Оптимальний варіант для тих, хто потребує місткості і універсальності сімейного авто, але не може себе уявити за кермом паркетника чі мінівена.
Kia Picanto
Двигун: 1.0 MPI
Потужність: 63 к.с.
КПП: 5AMT
Габарити: 3595/1595/1495 мм
Ціна: від 1 022 462 грн
Так-так, він досі доступний в Україні, хоча більшість брендів вже прибрали субкомпакти з продуктових лінійок. Kia Picanto – майстер міського маневрування та паркура, створений спеціально для тісних вулиць, інтенсивного трафіку. Його мали розміри та легкість керування роблять кожну поїздку містом максимально невимушеною.
Попри габарити, Picanto пропонує напрочуд місткий і продуманий салон, де кожен квадратний сантиметр працює на комфорт водія і пасажирів. Вибір для тих, хто цінує компактність, економічність та функціональність без зайвого пафосу. Але покупка цього “хлопчика-з-пальчика” потребує більш детальної примірки, ніш штатній тест-драйв навколо шоу-руму.
Kia X-Ceed
Двигун: 1.0 T-GDI
Потужність: 115 к.с.
КПП: 6MT/7DCT
Габарити: 4395/1826/1495 мм
Вартість: від 1 248 534 грн
Единий в нашому обзорі крос-хетч з начебто підвищеним кліренсом. По задумці творців, він покликаний поєднувати габарити легкового авто з впевненістю кросовера. Це вибір для активних водіїв, які шукають стиль, динаміку та можливість безпечно долати нерівності міського покриття. Йому не вистачає яскравого вигляду старших кросоверів бренду, однак практичність Kia X-Ceed зробила його досить популярним у сегменті.
Seat Leon
Двигун: 1.5 eTSI
Потужність: 150 к.с.
КПП: 7DSG
Габарити: 4368/1799/1456 мм
Вартість: від 1 306 871 грн
Найбільш технологічний хетчбек на Golf-платформі у лінійці бренду. Приваблює агресивною зовнішністю та виточеними драйверськими якостями. Як і Swift з Ibiza, він дарує задоволення від майже кожного повороту керма завдяки своїй збалансованій підвісці. Плюс Leon пропонує більше простору, ніж його співбрати, а наявність версії з з вантажопасажирським кузовом взагалі робить його безсумнівно найпрактичнішим.
Це вибір для тих, хто цінує емоційне керування та сучасні цифрові рішення в інтер’єрі. Він виглядає яскравіше за більшість конкурентів, зберігаючи високу якість збірки концерну VAG. Плюс є потужна версія топового суббренду Cupra на 300 к.с. – справжня кишенькова ракета за півціни від преміуму.
Volkswagen Golf
Двигун: 1.4 TSI
Потужність: 150 к.с.
КПП: 8АT
Габарити: 4282/1789/1434 мм
Вартість: від 1 374 176 грн
VW Golf залишається еталоном ним же створеного С-класу. Автомобілем, що ідеально поєднує комфорт, керованість, безпеку, ергономіку та ліквідність. Майже кожне покоління оновлює стандарти класу. Особливо остання версія – це збалансований вибір для водія, який хоче отримати відчуття класу вище, ніж є насправді. Golf пропонує перевірену часом впевненість та високий рівень технологічності.
Висновки
Хоча ринкові тренди вже 20 років невпинно штовхають нас у бік кросоверів, хетчбек залишається вибором “здорового глузда” на колесах. В 2026 році компакт-хетч – турбота про власний міський комфорт. Вибираючи автівку з цього переліку, ви отримуєте функціональний транспорт, який максимально адаптований до ритму життя мегаполіса, залишаючись при цьому надійним та зручним компаньйоном.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: