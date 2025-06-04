ТОП 8 ТВ-приставок 2025 року: розумний вибір для кожного бюджету

Колись це були просто «коробки для YouTube», а тепер — повноцінні мультимедійні хаби. Сучасні ТВ-приставки вміють усе: від стримінгу в 4K HDR і перегляду IPTV до керування розумним домом і навіть хмарного геймінгу. Ми підібрали ТВ-приставки під різні сценарії: для серіалів, фільмів, ігор і просто щоденного комфорту. А що підключено у вас до HDMI? Діліться у коментарях!

Критерії вибору

Операційна система

Google TV або Android TV — оптимальний вибір. Вони забезпечують стабільну роботу, сертифікований доступ до стримінгових сервісів (Netflix, Disney+, Prime Video тощо), голосовий пошук, Chromecast, автоматичні оновлення та підтримку 4K-контенту.

AOSP (тобто звичайний Android без інтеграції Google TV) — це вже історія про кастомізацію: більше гнучкості, але часто доведеться вручну встановлювати APK-файли, миритися з відсутністю DRM (Digital Rights Management) і можливим обмеженням якості відео (480p через Widevine L3).

Підтримка відеоформатів

Сучасна ТВ-приставка має підтримувати 4K HDR, Dolby Vision, HDR10+ і Dolby Atmos (у разі, якщо підключаєте до відповідного ресивера чи ТВ). Звертайте увагу не лише на наявність «HDR supported», а й на сертифікацію.

Ключові пункти: підтримка AV1 (нового відеокодека, обов’язкового для YouTube 4K і Netflix), H.265/HEVC, VP9 та 4K при 60 кадрах/с.

Програмне забезпечення та оновлення

Без Widevine DRM рівня L1 ви не отримаєте легального Full HD чи 4K у Netflix, Amazon Prime або Disney+. Офіційна сертифікація Netflix — обов’язкова для гарантованої якості.

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Наявність повноцінного Google Play, автооновлень (особливо патчів безпеки) та адекватної підтримки від виробника — ознаки того, що приставка жива, і на неї не «забили».

Підключення

Мінімальний набір — HDMI 2.0. Ідеально — HDMI 2.1 з eARC для сучасних ТВ і саундбарів. Важлива наявність Ethernet-порту для стабільного 4K-стримінгу без буферизації. Наявність USB 3.0 (або хоча б USB 2.0 OTG), підтримка microSD і кардрідера — плюси.

Wi-Fi 5 — стандарт, Wi-Fi 6 — бонус, який реально покращує стабільність мережі. Bluetooth — бажано версії 5.0+, але навіть 4.2 достатньо для навушників чи пульта.

Продуктивність

Забудьте про Allwinner та дешеві Rockchip — ці чіпи мають слабку графіку, погану підтримку кодеків і нестабільну роботу. Орієнтуйтеся на Amlogic S905X3, S905X4, S922X, Realtek RTD1619, Tegra X1+ (NVIDIA Shield TV). Вони забезпечують плавний інтерфейс, 4K60 fps, геймінг на елементарному рівні та підтримку сучасних кодеків.

2 ГБ ОЗП — мінімум для систем на AOSP; 4 ГБ — комфорт; 8 ГБ — для ентузіастів. Якщо приставка гальмує вже на головному меню — далі буде лише гірше.

Пульт

Пульти з Bluetooth або RF-з’єднанням зручніші: можна керувати приставкою без прицілювання, на відміну від ІЧ-рішень. Плюс мікрофон для голосового пошуку, кнопки Netflix/YouTube, а ще краще — можливість перепризначення.

Гіроскоп (курсор по повітрю), підсвітка, програмовані клавіші — не обов’язкові, але дуже приємні. Якщо приставка класна, а пульт — жах, це зіпсує весь користувацький досвід.

Розмір і дизайн

Якщо шукаєте дорожню версію — вибирайте формат «TV stick» (наприклад, Xiaomi TV Stick 4K). Він мінімалістичний, легко ховається за ТВ і не потребує окремого блока живлення (часто живиться від USB ТВ).

Стаціонарні моделі більші, зате мають активне/пасивне охолодження, більше портів і стабільніше працюють при тривалому навантаженні. І так — дешевий корпус, що гріється як праска, не додає довіри до бренду.

X96 mini W2 — класичний варіант для тих, хто шукає недорогу, просту й водночас функціональну приставку без зайвих наворотів. Вона ідеально підходить на дачу, кухню або другого телевізора, де не потрібні суперпотужності, але хочеться дивитися улюблені серіали, YouTube і стрімінгові сервіси без зайвих танців з бубном.

Базується пристрій на чипі Amlogic S905W2 — оновлена версія бюджетного процесора з підтримкою відео до 4K при 60 кадрах на секунду, включаючи сучасні кодеки AV1, H.265 і VP9. У парі з 2 ГБ оперативної пам’яті та 16 ГБ вбудованої ця конфігурація дає змогу без проблем запускати стандартні Android-застосунки — ідеально для перегляду відео, але не варіант для вимогливих ігор чи активної багатозадачності.

X96 mini W2 працює на Android 11, але це не Android TV OS, а класичний AOSP з лаунчером у стилі Android TV. Це дозволяє встановлювати додатки як з Google Play, так і через APK-файли, однак через відсутність сертифікації (Widevine L1) перегляд Netflix, Disney+ чи інших сервісів буде обмежено до SD-якості — максимум 480p. Для комфортного стрімінгу краще використовувати YouTube, IPTV або локальне відео в Full HD.

Щодо підключень X96 mini W2 — все по мінімуму, але функціонально: HDMI 2.0, один USB 2.0, AV-вихід для старих телевізорів, Ethernet (до 100 Мбіт/с) і Wi-Fi 2.4 ГГц. Підтримки 5 ГГц немає, тож для 4K-контенту краще одразу підключатися по кабелю — Wi-Fi тут відверто слабенький.

Пульт — базовий інфрачервоний, без голосового введення чи Bluetooth. Для зручності краще одразу докупити аеромишку або бездротову клавіатуру з тачпадом — так буде набагато простіше набирати текст, керувати застосунками та перемикати відео.

У підсумку, X96 mini W2 — типова бюджетна ТВ-приставка, яка не претендує на преміальність, але чітко виконує базові завдання. І все це за дуже демократичний цінник — від 1 021 до 1 381 гривень.

Xiaomi Mi Box S 2nd Gen — одна з найпопулярніших офіційних Android TV приставок, яка працює на Google TV і має всі потрібні сертифікації для комфортного перегляду стримінгу. Завдяки офіційній підтримці Google і Netflix ви отримуєте доступ до 4K HDR-контенту з Dolby Vision і HDR10+, що у 2025 році вже не розкіш, а базова вимога. Відсутність необхідності в танцях з APK-файлами та браузером робить використання максимально простим і зручним.

Працює пристрій на чіпі Amlogic S905X4 (один із найкращих серед бюджетних чипсетів), який забезпечує плавне відтворення 4K при 60 кадрах на секунду і підтримує сучасні формати HDR, що позитивно впливає на якість картинки.

Внутрішня пам’ять тут — лише 8 ГБ, що однозначно не радує, особливо якщо плануєте встановлювати багато програм. Слотів для microSD немає, а USB-порт (1×USB 2.0) не надто підходить для розширення сховища.

У плані підключень Xiaomi Mi Box S 2nd Gen зробила ставку на бездротові стандарти: є Wi-Fi 5 і Bluetooth 5.0, але відсутність Ethernet-порту — це явний мінус для тих, хто хоче отримати стабільний інтернет через кабель і уникнути проблем з буферизацією при стримінгу у 4K. HDMI 2.0 забезпечує передачу відео в 4K 60 fps, що достатньо для більшості сучасних телевізорів.

Пульт керування Xiaomi Mi Box S 2nd Gen простий, але функціональний — з Bluetooth і мікрофоном для голосового пошуку через Google Assistant. Немає додаткових «фішок» типу підсвітки кнопок або гіроскопа, але він цілком комфортний і позбавляє від необхідності точно цілитися інфрачервоним.

Дизайн приставки стриманий і компактний, корпус не перегрівається навіть при тривалому перегляді, що однозначно плюс.

У підсумку Xiaomi Xiaomi Mi Box S 2nd Gen — збалансований варіант для тих, хто хоче офіційний, стабільний Android TV з підтримкою всіх сучасних стандартів відео і звуку без зайвих складнощів. Цінник на ТВ-приставку на момент публікації — від 1 890 до 2 899 гривень. А якщо трохи розширити бюджет — можна взяти новіший Xiaomi Mi Box S третього покоління.

NVIDIA Shield TV Pro — медіацентр для геймерів і кіноманів, який вже давно визнаний еталоном серед ТВ-приставок. Здавалося б, за ціною від 9 899 до 13 512 гривень ви отримуєте не просто Android TV-бокс, а мінікомп’ютер із підтримкою 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos і потужним стрімінгом ігор через GeForce NOW.

Всередині пристрою працює відомий чіп NVIDIA Tegra X1+, який хоч і далеко не новинка 2025-го, але добре оптимізований саме для мультимедіа та ігор. 3 ГБ оперативної пам’яті та 16 ГБ вбудованої пам’яті з підтримкою USB-дисків і зовнішніх накопичувачів (переважно в форматах FAT32/exFAT) дозволяють комфортно працювати з додатками, зберігати файли та запускати кілька Android-ігор одночасно.

Щодо ігор — тут повний комплект: GeForce NOW для хмарного стрімінгу ігор із ПК, Steam Link для трансляції власних ігор із комп’ютера, і тисячі ігор з Google Play з підтримкою геймпадів. Все це супроводжується зручною системою голосового управління Google Assistant і класним пультом з мікрофоном.

Порти і підключення у NVIDIA Shield TV Pro теж на висоті: два USB 3.0, Ethernet 1 Гбіт, HDMI 2.0b із підтримкою 4K HDR 60 FPS і Wi-Fi 5 GHz. Бездротові геймпади працюють бездоганно, а стабільність з’єднання дозволяє насолоджуватися стрімінгом без лагів.

Ціна може здатися високою для багатьох, і потужність чіпа обмежує запуск важких ігор без стрімінгу. Але якщо порівнювати з консолями і топовими ПК — Shield TV Pro виглядає як чудова альтернатива для тих, хто хоче ігри на великому екрані без мороки.

В підсумку, NVIDIA Shield TV Pro — ігровий та медіахаб, що поєднує в собі якісний відео, звук, ігровий стрімінг і легкість використання.

Якщо ви шукаєте компактну та недорогу приставку, яка надійно впорається з потоковим IPTV та цифровим телебаченням, X98 Plus на базі процесора Amlogic S905W2 — гарний варіант. Вона добре підходить для базових мультимедійних завдань, забезпечуючи плавний перегляд навіть у 4K.

X98 Plus працює на Android 11 (AOSP, неофіційний Android TV) забезпечує базовий функціонал, але не має повної сертифікації для платних сервісів, таких як Netflix HD. Деякі версії комплектуються Bluetooth 4.2, але його стабільність та наявність залежать від ревізії та прошивки.

Базові порти USB дозволяють підключити бездротові навушники, клавіатуру або зовнішній накопичувач, що робить використання більш комфортним.

Процесор S905W2 добре справляється з IPTV та потоковим відео, хоча в інтерфейсі може спостерігатися мікрофрізи. Однак не варто очікувати високої багатозадачності. Але для цілей цифрового ТБ та потокового відео цього більш ніж достатньо.

X98 Plus компактний, не займає багато місця у вашій медіасистемі, а підтримка microSD-карток додає гнучкості у зберіганні файлів. Водночас відсутність офіційної сертифікації Netflix та обмежена підтримка деяких сучасних відеокодеків (наприклад, AV1, хоча на деяких ревізіях він є) можуть стати мінусом для тих, хто хоче дивитися контент із платних стримінгових платформ у найвищій якості.

Так, X98 Plus — не новинка й технічно поступається більш свіжим моделям, але для базових задач на кшталт IPTV, локального відео чи цифрового ефірного телебачення цього пристрою цілком вистачає. Його стабільність, простота у використанні та низька ціна роблять його доречним варіантом й у 2025 році.

Apple TV 4K залишається еталоном преміумкласу серед ТВ-приставок для поціновувачів високоякісного контенту. Вона пропонує виняткову підтримку 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, а також глибоку інтеграцію з екосистемою Apple. Ця модель оснащена чіпом A15 Bionic, який забезпечує чудову плавність роботи, миттєвий відгук інтерфейсу та блискавичне перемикання між додатками.

Apple TV 4K підтримує всі основні стримінгові сервіси, включно з Netflix, Disney+, Amazon Prime Video та YouTube, і надає доступ до Apple TV+ з оригінальним контентом у форматах найвищої якості. Інтерфейс tvOS — інтуїтивно зрозумілий і логічний, а пульт Siri Remote підтримує голосовий пошук і має сенсорну панель.

Для фанатів домашнього кінотеатру Apple TV 4K — справжній скарб. Завдяки високоякісній обробці відео та підтримці передачі lossless-аудіо через eARC, вона бездоганно працює з саундбарами й AV-ресиверами. Передача Dolby TrueHD з об’єктним звуком (Atmos) із локальних джерел можлива через додаток Infuse у зв’язці з NAS.

Недоліком Apple TV 4K можна вважати доволі високу ціну, а також закритість системи — наприклад, неможливість прямої установки APK-файлів або використання сторонніх плеєрів на рівні Android TV. Але якщо ви користувач iPhone або шукаєте найвищу якість перегляду — Apple TV 4K поза конкуренцією. Ціна класична для «яблучних» ґаджетів — від 5 899 до 8 278 гривень.

Xiaomi Mi TV Stick 4K — справжній чемпіон серед компактних ТВ-приставок, що пропонує максимум можливостей у крихітному формфакторі. Цей пристрій легко поміщається у долоні та практично непомітний за телевізором, що робить його ідеальним вибором для тих, хто часто подорожує або просто цінує мінімалізм.

Підтримка 4K HDR, HDR10+, Dolby Vision і Dolby Atmos гарантує, що контент виглядає й звучить на найвищому рівні, а це рідкість у таких невеликих пристроях.

Серцем Xiaomi Mi TV Stick 4K став 64-бітний процесор Amlogic S905Y4 із чотирма ядрами Cortex-A35, який у парі з графікою Mali-G31 MP2 забезпечує плавне апаратне декодування 4K-відео у форматах H.265, VP9 і AV1. Для більшості потокових сервісів цього достатньо, хоча із надважким контентом із локальних джерел можуть бути нюанси.

Працює Xiaomi Mi TV Stick 4K на Android TV 12, що відкриває доступ до всього спектру популярних сервісів — Netflix, YouTube, Disney+ і Amazon Prime Video працюють бездоганно, а Google Assistant і голосовий пульт додають зручності у керуванні. Вбудований Chromecast дозволяє швидко передавати контент зі смартфона на великий екран без зайвих налаштувань.

Втім, при всій своїй компактності, Xiaomi Mi TV Stick 4K не підтримує Ethernet-підключення, тож залежить виключно від Wi-Fi, що може викликати проблеми в умовах нестабільного інтернету.

У підсумку, Xiaomi Mi TV Stick 4K — прекрасний вибір для користувачів, які хочуть максимально просто і компактно додати смартфункції до телевізора з підтримкою сучасних відео- і аудіостандартів. На момент публікації вартість ТВ-приставки складає від 1 740 до 3 495 гривень.

Vontar X3 у версії зі 128 ГБ вбудованої пам’яті — серйозний гравець серед бюджетних ТВ-приставок, який не просто виконує роль медіаплеєра, а перетворюється на домашній мультимедійний центр. Чим більше пам’яті — тим більше можна завантажувати ігор, фільмів, серіалів, додатків.

Процесор Vontar X3 Amlogic S905X3 з 4 ГБ оперативки забезпечує досить плавну роботу навіть у випадках, коли ви без докорів сумління запускаєте відразу кілька додатків, а Android 9.0 з Google Play Store відкриває доступ до безлічі програм — від Netflix і YouTube до всіх можливих стрімінгових сервісів і навіть елементів ігрової платформи.

Для фанатів якісного відео Vontar X3 пропонує підтримку 4K HDR і Dolby Vision, що робить картинку яскравою і насиченою — приємно, що бюджетник вже намагається видавати картинку, що не соромно показати гостям.

Завдяки Wi-Fi 5 ГГц та Ethernet 1 Гбіт/с пристрій демонструє стабільне мережеве з’єднання, достатнє для плавного 4K-стримінгу без буферизації. Bluetooth 4.0 дозволяє без зайвих кабелів під’єднати гарнітуру або геймпад.

Інтерфейс Android 9.0 іноді випробовує уважність — знайти Netflix чи YouTube буває ще тим квестом. Але це вже плата за свободу й універсальність.

Якщо говорити про недоліки — корпус Vontar X3 трохи нагрівається при тривалій роботі, що у 2025 році вже можна вважати трохи застарілою «фічею» бюджетної техніки.

Якщо ви шукаєте недорогу, універсальну і з великим запасом пам’яті ТВ-приставку — Vontar X3 саме те, що треба. За ціною від 2 827 до 3 617 гривень.

KickPi KP1 — та сама сіра миша, яка тишком-нишком обігрує іменитих гравців ринку ТВ-приставок. За скромною зовнішністю та назвою, яка радше нагадує DIY-пристрій з AliExpress, ховається доволі збалансований мультимедійний центр.

Працює KickPi KP1 на знайомому багатьом чипі Amlogic S905Y4 — це не ракета, але для Android TV з головою. У парі з 2 ГБ оперативки й 32 ГБ постійної пам’яті вона дає змогу комфортно запускати Netflix, YouTube, Spotify і навіть трохи попітніти у GeForce NOW. Важливо, що це не якась кастомна прошивка — тут сертифікований Android TV 12, з Google Play і повною підтримкою голосових команд через Google Assistant.

Підтримка форматів на висоті: HDR10+, Dolby Vision, AV1 — усе є. А для любителів об’ємного звуку KP1 вміє передавати Dolby Atmos через HDMI ARC.

З інтерфейсами у KickPi KP1 усе по-дорослому: два USB, AV-вихід для телевізорів зі старих часів, SPDIF для аудіофілів, HDMI 2.1 (великий плюс!) і LAN-порт. Так, 100 Мбіт, але для стабільного стримінгу цього вистачає. Єдиний нюанс — пульт працює лише через Bluetooth, тому звичний універсальний ІЧ-пульт сюди не підійде. Хоча на додачу ви отримуєте голосовий пошук, що іноді навіть розуміє українську.

Мінуси теж є: з 2 ГБ ОЗП не варто чекати див — перемикання між «важкими» додатками не завжди миттєве. І хоч інтерфейс не фризить, але часом задумується, як типовий користувач у понеділок зранку. Також немає офіційної сертифікації Netflix HD — хоча програма запускається й відтворює 4K у більшості випадків, це не гарантовано всіма сервісами.

Загалом KickPi KP1 — чудовий приклад «універсального бійця»: невибагливого, доволі потужного, з гарною підтримкою форматів і підключень. Вартість ТВ-приставки на момент публікації варіюється від 1 949 до 3 150 гривень.