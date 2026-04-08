ПК місяця (Квітень 2026)

Ринок ПК у 2026 році в Україні — це вміння вчасно приймати неідеальні рішення. Після турбулентного кінця минулого року ціни на комплектуючі частково стабілізувалися, але структура витрат змінилася: відеокарта знову забирає левову частку бюджету, пам’ять і SSD вже давненько не виглядають дешевими дрібницями, а вибір платформи напряму визначає, чи буде апгрейд через два роки простим оновленням, чи повною перебудовою системи. Саме в таких умовах і народжується новий “ПК місяця”. Не як підбірка ідеальних конфігурацій, а як спроба знайти розумний баланс між ціною, продуктивністю і здоровим глуздом.





Початок 2026 року для нашого ПК-ринку вийшов максимально суперечливим: попит на ігрові системи зберігається, але структура витрат помітно змінилася. За даними Steam Hardware Survey, більшість користувачів досі грають у Full HD, використовують відеокарти рівня NVIDIA GeForce RTX 3060, мають 16 ГБ оперативної пам’яті та 6–8 ГБ VRAM. Це прямо вказує на те, що в масовому сегменті вузьким місцем залишається саме відеокарта, а не процесор чи пам’ять, і ця ж логіка добре простежується в українських реаліях.

Головний фактор тиску на ринок — подорожчання пам’яті та накопичувачів. В Україні це відчувається навіть сильніше, ніж глобально: бюджетні SSD і комплекти ОЗП або зникають із продажу, або переходять у цінову категорію, яка ще рік тому виглядала як верхівка сегмента. DDR4 не просто доживає своє, а фактично переживає друге життя в бюджетних збірках, дозволяючи зекономити без відчутної втрати продуктивності в іграх.

Ситуація з відеокартами виглядає стабільнішою, але лише на перший погляд. Нове покоління RTX 50 уже майже рік як присутнє на ринку, однак очікуваного падіння цін не відбулося: відеокарти залишаються найдорожчим компонентом системи. Вони формують до половини вартості всієї збірки.





Тож, маємо чітко дві різні стратегії. У бюджетному сегменті користувачі обирають максимум тут і зараз — старі платформи (привіт, AM4!), DDR4 і більш потужну відеокарту замість інвестиції в майбутнє. У середньому та верхньому сегментах підхід протилежний: перехід на DDR5 і нові сокети пояснюється не стільки приростом FPS, скільки бажанням уникнути повної заміни системи при наступному апґрейді.

І саме бюджетний сегмент сьогодні найкраще показує реальний стан ринку. Тут кожна гривня має працювати на FPS, а не на уявну перспективу. Тому починаємо з найпрактичнішого сценарію, який досяг психолоічної стелі у 1000+ доларів США.

Бюджетний ігровий ПК за ≈ 46 000 гривень

Бюджетний ігровий ПК у 2026 році є базовим квитком у сучасний геймінг. Конфігурація за ≈ $1000 (≈ 45–46 тис. грн) дозволяє розраховувати на комфортну гру у Full HD з високими налаштуваннями, але без серйозного запасу на майбутнє. Тут головне правильно розставити пріоритети: максимум продуктивності від відеокарти зараз, навіть якщо це означає компроміси в платформі чи потенціалі апгрейду.

Платформа Intel

Ігровий ПК “Бюджетний” Ціна, грн Процесор Intel Core i5-14400F 7252 Материнська плата Gigabyte B760M GAMING X DDR4 GEN5 6046 Оперативна пам’ять Exceleram Aurum DDR4 2x8GB 3200 MHz 5999 Накопичувач 1 ТБ WD Green SN3000 WDS100T4G0E NVMe M.2 5954 Відеокарта MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING OC 16102 Кулер ARCTIC Freezer 36 1421 Блок живлення Gigabyte P650B 650W 2599 Корпус 2E Credo Plus 1323 Весь ПК 45 199 Енергоспоживання в іграх 295-300 Вт

Процесор Intel Core i5‑14400F повертається. Це класичний баланс для бюджетної збірки: 6 ядер і 12 потоків тягнуть сучасні ігри у Full HD і навіть 1440p без надмірного шуму. Він не рекордсмен у частотах, але при TDP 65 Вт рідко гріється і добре дружить із недорогим кулером. Для масових геймерів, які не збираються переплачувати за топові ядра, це майже ідеальний вибір.

Материнська плата Gigabyte B760M GAMING X DDR4 GEN5 — свіженька мікро‑ATX із двома слотами M.2, підтримкою PCIe 5.0 для відеокарти і PCIe 4.0 для накопичувачів, а також Wi-Fi 6E і 2.5 Gb LAN. Всі роз’єми USB та аудіо на місці, нічого не доведеться підключати через хаб. Для бюджетної збірки тут добрий баланс між сучасним функціоналом і ціною.

Оперативна пам’ять Exceleram Aurum DDR4 2×8 ГБ 3200 МГц — 16 ГБ DDR4 новий бюджетний стандарт у 2026‑му, і для Full HD геймінгу цього вистачає. Двоканальний режим трохи підвищує FPS, а якщо є бажання можна докупити ще 2 планки та вийти на 32 ГБ без зміни платформи.





Накопичувач WD Green SN3000 1 ТБ NVMe M.2 — швидкий старт Windows і ігор, обсяг дозволяє не мучитися з видаленням старих AAA-проектів. SSD досить енергоефективний, тому у бюджетній збірці він логічно замінює і старі HDD, і псує менше нервів геймерам. Але об’єм вже максимально граничний для ігрової збірки.

Відеокарта MSI GeForce RTX 5060 8 ГБ GAMING OC — серце цієї системи. RTX 5060 тримає FPS у сучасних тайтлах на Full HD на високих налаштуваннях, в 1440p доводиться балансувати графічні пресети за допомогою “магії” DLSS.

Кулер ARCTIC Freezer 36 Black — простий, тихий і ефективний. Intel 14400F не потребує екстремального охолодження, але цей кулер дає запас на пікові навантаження.





Блок живлення Gigabyte P650B 650 Вт — сертифікат 80+ Bronze, потужності вистачає із запасом. Бюджетна, але надійна опція.

Корпус 2E Credo Plus має чотири передвстановлені 120-мм кулери, і можливістю докупити ще пару. Або встановити СРО. Для бюджетного ПК виглядає стримано і не перевантажує систему зайвою естетикою. Яка для тих, одразу “ховає” свій ПК під стіл, і не потрібна.





Платформа AMD

Ігровий ПК “Бюджетний” Ціна, грн Процесор AMD Ryzen 5 5600X 6840 Материнська плата MSI B550 GAMING WIFI 6159 Оперативна пам’ять Exceleram Aurum DDR4 2x8GB 3200 MHz 5999 Накопичувач 1 ТБ WD Green SN3000 WDS100T4G0E NVMe M.2 5954 Відеокарта MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING OC 16102 Кулер ARCTIC Freezer 36 Black 1421 Блок живлення Gigabyte P650B 650W 2599 Корпус 2E Credo Plus 1323 Весь ПК 46 397 Енергоспоживання в іграх 305-310 Вт

Процесор AMD Ryzen 5 5600X із частотами 3,7 -4,6 ГГц – популярний вибір для бюджетних ігрових систем. Шість ядер і дванадцять потоків дозволяють без проблем тягати сучасні ігри на Full HD і навіть 1440p при середніх налаштуваннях. Під навантаженням в іграх він бере ~80 Вт.





MSI B550 GAMING WIFI — плата формату ATX, яка дозволяє поставити DDR4 до 5200 МГц у розгоні, два слоти M.2 підтримують PCIe 4.0 для швидких NVMe SSD. Ryzen 5 5600X працює на піку продуктивності без обмежень.

Оптимальний ігровий ПК за ≈ 77 000 гривень

Цей сегмент дає змогу не платити за повний топ, але й не миритися з повільним залізом. Юзери хочуть грати у 1440p на високих, запускати кілька програм одночасно і не думати про апгрейд ще пару років. Intel робить ставку на високі тактові частоти та продуктивність на ядро, що важливо для ігор, тоді як AMD пропонує оптимізований баланс ядер та кешу, і щоб система залишалася актуальною без потреби міняти материнську плату.





Платформа Intel

Ігровий ПК “Оптимальний” Ціна, грн Процесор Intel Core Ultra 5 245K 8435 Материнська плата Gigabyte B860 EAGLE WIFI6E 7428 Оперативна пам’ять Patriot Memory Viper Venom DDR5 2x8Gb 5200 МГц 8803 Накопичувач 1 ТБ SSD Kingston NV3 SNV3S/1000G 5999 Відеокарта MSI GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC 33 999 Кулер Deepcool AK700 DIGITAL 3183 Блок живлення MSI MAG GLS PCIE5 6389 Корпус MSI MAG FORGE 330R AIRFLOW 2899 Весь ПК 77 135 Енергоспоживання в іграх 410-415 Вт

Intel Core Ultra 5 245K — основний “двигун” для оптимального класу. На відміну від старих Core i5 чи Core i7 без приставки Ultra, Ultra 5 245K має сучасну архітектуру з високою продуктивністю на ядро та широкою кеш‑пам’яттю, що дає помітний приріст у іграх і щоденних завданнях. Він краще поводиться там, де гра паралельно з головним рушієм крутить фізику, AI, скрипти тощо, ніж бюджетні процесори попередніх поколінь. Тепловий пакет у районі 125 Вт (під навантаженням ближче до ~130–150 Вт) не критичний для якісних кулерів і середньої плати.

Gigabyte B860 EAGLE WIFI6E — логічний вибір для оптимального сегмента. Чіпсет B860 пропонує всі сучасні інтерфейси без переплати за топові фішки на кшталт екстремального розгону або подвійних LAN. Підсистема живлення розрахована на стабільну роботу Intel Core Ultra 5 під тривалі ігрові навантаження. Є все необхідне: охолоджувані слоти M.2, повний набір USB‑портів і BIOS із підтримкою майбутніх процесорів цієї платформи.





Patriot Memory Viper Venom DDR5‑5200 у конфігурації 2×8 ГБ. DDR5 дає вищу пропускну здатність і нижчі затримки, ніж DDR4, що в оптимальному сегменті виводить мінімальні FPS у сучасних рушіях на стабільніший рівень. Обсяг 16 ГБ усе ще лишається мінімально комфортним для 1440p.

Kingston NV3 NVMe — хороший компроміс між обсягом та ціною: до десятка сучасних AAA‑проектів туди вмістяться без танців із бубнами. Незважаючи на те, що це не топовий PCIe 4.0 SSD, “нестачі” швидкості в іграх не відчувається.





MSI GeForce RTX 5070 12 ГБ GAMING TRIO OC — серйозний крок угору порівняно з бюджетними GPU. 12 ГБ VRAM дозволяють комфортно триматися на високих або максимальних налаштуваннях у 1440p без постійних компромісів, а підтримка актуальних технологій типу DLSS та кадрогенерації дає додатковий FPS у нових проєктах. OC‑версія від MSI тримає бусти вище базових.

Deepcool AK700 DIGITAL — баштовий охолоджувач із великою площею радіатора і хорошою ефективністю, що дозволяє Intel Ultra 5 245K тримати високі частоти під навантаженням без троттлінгу та шуму. Він дорожчий за базові кулери, але різниця до 5–10 °C реально відчутна на тривалих ігрових сесіях, і саме це потрібно в оптимальному сегменті.





MSI MAG GLS PCIE5 850 Вт — блок із сертифікацією 80+ Gold і розрахованою потужністю, яка з запасом покриває всю систему, навіть якщо згодом з’явиться бажання перейти на потужніший GPU. PCIe5‑сумісні конектори важливі для сучасних GPU, а Gold‑ефективність означає менше втрат у теплі й стабільнішу роботу під піковими навантаженнями, що є частою проблемою у дешевих Bronze‑рішень. Зрештою, не треба економити на БЖ!

MSI MAG FORGE 330R AIRFLOW має гарні вентиляційні канали, місця під додаткові вентилятори й достатній простір для RTX 5070 та баштового кулера.

Платформа AMD

Ігровий ПК “Оптимальний” Ціна, грн Процесор AMD Ryzen 5 9600X 8499 Материнська плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E 7311 Оперативна пам’ять Patriot Memory Viper Venom DDR5 2x8Gb 5200 МГц 8803 Накопичувач 1 ТБ SSD Kingston NV3 SNV3S/1000G 5999 Відеокарта MSI GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC 33 999 Кулер Deepcool AK700 DIGITAL 3183 Блок живлення MSI MAG GLS PCIE5 6389 Корпус MSI MAG FORGE 330R AIRFLOW 2899 Весь ПК 77 082 Енергоспоживання в іграх 410-420 Вт

Ryzen 5 9600X — прямий конкурент Intel Ultra 5 245K у оптимальному сегменті. Архітектура Zen 5 пропонує більший кеш L2/L3, ніж попереднє покоління, що дає приріст у тому ж CS: GO. Під навантаженням у іграх Ryzen 5 9600X споживає близько 130–140 Вт, тобто на рівні Intel‑аналогів, але трохи ефективніше за рахунок оптимізації на ядро і нижчих піків у багатопоточних завданнях.

MSI B850M GAMING PLUS WIFI6E — золота середина. Підтримка PCIe 5.0 для відеокарти та M.2, Wi‑Fi 6E, нормальна підсистема живлення з кількома фазами, які стабільно тримають 9600X під навантаженням. Є все, що потрібно для 2–3 років апгрейду без заміни плати.

Прогресивний ігровий ПК за ≈ 132 000 гривень

Тут не економлять кожну тисячу, а збирають систему, яка тягне 4K, не задихається у важких сценах і не просить апгрейду одразу після виходу нового AAA-релізу. За ~128-136 тисяч гривень все має і буде працювати як швейцарський годинник.

Платформа Intel

Платформа AMD

Ігровий ПК “Прогресивний” Ціна, грн Процесор AMD Ryzen 7 9800X3D 19099 Материнська плата ASRock X870E Taichi 22111 Оперативна пам’ять Patriot Memory Viper Venom DDR5 2x16Gb 6600 MHz 13488 Накопичувач Samsung 9100 PRO MZ-VAP2T0 2 ТБ 12999 Відеокарта PowerColor Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva 16GB 41 991 Система охолодження ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280 4089 Блок живлення Asus ROG Strix Platinum 1000W (80+ Platinum) 10 089 Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ 4837 Весь ПК 128703 Енергоспоживання в іграх 520-525 Вт

Процесор — AMD Ryzen 7 9800X3D. 3D V-Cache дає величезний буфер для ігрових даних. У деяких іграх він навіть випереджає дорожчі “камінці” без кешу, просто тому що не бігає постійно в оперативку. У іграх зазвичай тримається в районі 90–100 Вт, що для такого рівня продуктивності дуже адекватно. ASRock X870E Taichi — плата під платформу на кілька років вперед. X870E дає максимум по інтерфейсах. Вона отримала потужну VRM-схему 24+2+1 фаз з 110 A SPS, підсилену великими радіаторами, що забезпечує стабільне живлення навіть при тривалому навантаженні чи оверклокінгу. Вона переживе не один апгрейд! PowerColor Radeon RX 9070 XT Hellhound 16 ГБ дає потужну растрову продуктивність, і в 1440p або навіть 4K без фанатизму з RT вона виглядає дуже впевнено. Це вибір для тих, хто хоче стабільний нативний рендеринг, а не залежність від апскейлерів. І так, це не просто збіг. Саме ця анімешна красуня зовсім скоро отримає окремий детальний редакційний огляд на ITC, де ми вже розкладемо все по поличках.

Висновки

Бюджетні збірки сьогодні фактично визначаються відеокартою: саме вона формує реальний ігровий досвід, а решта компонентів підбирається так, щоб не створювати вузьких місць. Це ще й вимушений підхід на тлі новин про чергове підвищення цін на пам’ять від Samsung Electronics (ще приблизно на 30%), економія на ОЗП і SSD стає частиною стратегії.

В оптимальному сегменті вже з’являється запас і система не змушує постійно шукати компроміс між якістю графіки та продуктивністю. Прогресивний рівень для справжніх ПК-панів: сучасні ігри працюють стабільно, і можна сміливо ставити максимальний графічний пресет. І бути готовим до осіннього кінематографічного дива — DLSS 5.

Зараз ринок не дає універсальних рішень, але чітко розділяє сценарії. Можна зібрати систему з фокусом на максимальну віддачу тут і зараз, або зробити ставку на платформу і спростити майбутній апгрейд. Обидва підходи виправдані, і вибір у підсумку впирається в просту річ: як саме ви плануєте використовувати свій ПК у найближчі роки.