130 послуг і майже 20 млн користувачів у «Дії», 137 розробок на $2,3 млн у Brave1 ─ Федоров підбив підсумки 2023-го року

Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров підбив підсумки 2023-го року у сфері, яка перебуває у його підпорядкуванні.

Команда Мінцифри активно працювала над розвитком «Дії» та отримала понад 2 млн зворотних відгуків. Зазначається, що 82% українців задоволені послугами в «Дії». За цей рік у застосунку і на порталі з’явилося 39 нових послуг. Наразі у «Дії» вже доступно понад 130 послуг і майже 20 млн користувачів.

Команда Мінцифри вже другий рік працює над напрямком оборонних технологій. У квітні команда запустила кластер Brave1, в рамках якого профінансували 137 розробок на $2,3 млн.

«Кожна технологія — це продукт, який змінює підхід до ведення війни: починаючи з морських дронів та БпЛА й завершуючи плащем-невидимкою та розвитку РЕБ-стійких продуктів», ─ заявляє Федоров.

У рамках «Армії дронів» у лавах Сил оборони створили 43 ударні роти й навчили майже 20 тис. операторів дронів.

«Маємо кейси, коли за одну ніч ударна рота вразила 80 одиниць ворожої техніки», ─ каже Федоров.

Завдяки партнерам в Україні працює близько 47 тис. терміналів Starlink, та понад 900 систем зберігання енергії Tesla Powerwall.

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Разом з тим триває реформа Державної служби статистики.

«Перетворюємо Держстат на інформаційну систему, яка в режимі реального часу збирає та обробляє інформацію. У жовтні вперше в онлайн-форматі провели пілотне опитування про зайнятість та безробіття українців — без походів по квартирах, заповнення анкет та перенесення всього в комп’ютер», ─ продовжує Михайло Федоров.

Крім того, Мінцифри працює над застосунком «Мрія», який «змінить освітній процес для дітей, батьків і вчителів». Презентувати застосунок планується вже на початку наступного року, щоб запустити пілотний проєкт у перших школах.

Більше цифр ─ на сайті Мінцифри.