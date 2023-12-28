130 послуг і майже 20 млн користувачів у «Дії», 137 розробок на $2,3 млн у Brave1 ─ Федоров підбив підсумки 2023-го року

Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров підбив підсумки 2023-го року у сфері, яка перебуває у його підпорядкуванні.
Команда Мінцифри активно працювала над розвитком «Дії» та отримала понад 2 млн зворотних відгуків. Зазначається, що 82% українців задоволені послугами в «Дії». За цей рік у застосунку і на порталі з’явилося 39 нових послуг. Наразі у «Дії» вже доступно понад 130 послуг і майже 20 млн користувачів.
Команда Мінцифри вже другий рік працює над напрямком оборонних технологій. У квітні команда запустила кластер Brave1, в рамках якого профінансували 137 розробок на $2,3 млн.
«Кожна технологія — це продукт, який змінює підхід до ведення війни: починаючи з морських дронів та БпЛА й завершуючи плащем-невидимкою та розвитку РЕБ-стійких продуктів», ─ заявляє Федоров.
У рамках «Армії дронів» у лавах Сил оборони створили 43 ударні роти й навчили майже 20 тис. операторів дронів.
Вакансії
Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today
Information Security Manager #22 WOW 24-7.io
Outbound Sales Executive Orderry
«Маємо кейси, коли за одну ніч ударна рота вразила 80 одиниць ворожої техніки», ─ каже Федоров.
Завдяки партнерам в Україні працює близько 47 тис. терміналів Starlink, та понад 900 систем зберігання енергії Tesla Powerwall.
Разом з тим триває реформа Державної служби статистики.
«Перетворюємо Держстат на інформаційну систему, яка в режимі реального часу збирає та обробляє інформацію. У жовтні вперше в онлайн-форматі провели пілотне опитування про зайнятість та безробіття українців — без походів по квартирах, заповнення анкет та перенесення всього в комп’ютер», ─ продовжує Михайло Федоров.
Крім того, Мінцифри працює над застосунком «Мрія», який «змінить освітній процес для дітей, батьків і вчителів». Презентувати застосунок планується вже на початку наступного року, щоб запустити пілотний проєкт у перших школах.
Більше цифр ─ на сайті Мінцифри.