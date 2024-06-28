15% українців взагалі не вмикають кондиціонери, щоб підтримати енергосистему, але 15% не знизили енергоспоживання — опитування

Внаслідок обстрілів російських окупантів енергосистема України зазнала суттєвих руйнувань та втрат генеруючих потужностей. Електроенергії, яка наразі виробляється, недостатньо для всіх споживачів. Тому, для балансування енергосистеми доводиться вдаватися до планових та аварійних відключень енергопостачання.

При цьому ледь не з кожної праски лунають заклики до економного споживання електроенергії в години її доступності. В тому числі українців закликають не вмикати потужні побутові прилади, такі як кондиціонери та бойлери, щоб зменшити навантаження на енергомережу. Тепер з’явилася можливість оцінити, наскільки українці «чують» такі заклики.

Команда Rakuten Viber провела анонімне опитування серед користувачів месенджера (понад 35 тис. учасників, ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45), щоб дізнатися, чи заощаджують українці електроенергію та як саме.

Зазначається, що 85% опитаних знизили свої енерговитрати для підтримки системи. При цьому 62% респондентів економлять постійно, а 20% — намагаються виконувати поради щодо заощадження, але це вдається не завжди. Водночас 8% респондентів не знизили енерговитрати, оскільки не вважають, що споживають багато, а 7% користувачів не заощаджують через брак часу, коли є світло. Отже, 15% опитаних не знизили енергоспоживання.

На питання «Чи заощаджуєте ви електроенергію, аби підтримати енергосистему?» відповіді розподілилися наступним чином:

Так, максимально заощаджую — 62%;

Стараюся виконувати поради щодо заощадження, але не завжди вдається — 20%;

Не заощаджую, бо не вважаю, що багато споживаю — 8%;

Не заощаджую: ледве встигаю все зробити, коли є світло — 7%;

Так, заощаджую, але тільки тоді, коли попереджають про обмеження споживання — 3%.

Додатково в українців запитали, на чому вони економлять електроенергію найбільше. Виявилося, що близько половини респондентів (42%) економлять на всьому — кондиціонерах, світлі, менше користуються кухонними приладами тощо. Кожен п’ятий респондент (18%) вимикає з мережі всі пристрої, якими не користується. Також користувачі менше або взагалі не вмикають кондиціонери (15%) і світло (15%). 9% опитаних знизили користування кухонними приладами — чайником, плитою, посудомийкою тощо.

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Відповіді на питання «Якщо заощаджуєте, на чому зараз економите електроенергію в першу чергу?» розподілилися таким чином: