ПК споживає електроенергію навіть у вимкненому стані: є швидке вирішення

Не всім це відомо, але навіть у вимкненому стані більшість сучасних ПК продовжують споживати енергію — до 30 Вт. Для багатьох це може здатися дрібницею, але в підсумку набігає чимала сума, яку можна витратити на щось інше.





У вимкненому стані різні ПК споживають від 1 до 30 Вт, але конкретне значення залежить від заліза. Типовий десктопний ПК у стані “м’якого вимкнення” (S5) споживає від 0,5 до 5 Вт. Старіші або менш ефективні блоки живлення, а також системи з великою кількістю підключених пристроїв можуть наближатися до верхньої межі цього діапазону. Тоді річні витрати енергії моджуть сягати понад 130 кВт·год.

Перевірте, скільки енергії ваш ПК справді споживає у вимкненому стані

Є важливий нюанс: ПК з периферією споживає близько 25-30 Вт у вимкненому стані — це з урахуванням підключених пристроїв (монітор у режимі очікування, RGB-підсвітка, зарядні пристрої через USB тощо). Можна скористатися розеткою-лічильником з відображенням споживання в реальному часі або розумною розеткою, щоб перевірити споживання в режимі очікування.

Переконайтеся, що ПК справді вимкнений, а не перебуває в режимі сну чи гібернації. Показники до 5 Вт не надто тривожні, але якщо понад 10 Вт — варто розібратися. Тому що 30 Вт виливаються в 131,4 кВт·год на рік.

Ваш ПК не відпочиває повністю навіть тоді, коли мав би

Отже, ПК споживає енергію після вимкнення — але на що вона витрачається? По-перше, материнська плата все одно подає невеликий струм на периферію — для зарядки або підсвітки.





Якщо після вимкнення ПК не знеструмлений повністю, він перебуває в стані S5 — так званому “м’якому вимкненні”. У цьому стані невелика кількість струму все ще тече через материнську плату.

Обмежити це споживання допомагає режим ErP — налаштування BIOS, яке знижує споживання в режимі очікування зазвичай до менш ніж 1 Вт. ErP є вимогою енергоефективності згідно з Директивою ЄС щодо продуктів, пов’язаних із енергоспоживанням.

При його увімкненні майже все живлення в режимі очікування вимикається — включно з портами материнської плати та будь-якою підсвіткою. Важливо пам’ятати: функції на кшталт Wake On LAN і запланованого пробудження також вимикаються, тобто увімкнути ПК через мережу вже не вийде.

Майже всі сучасні материнські плати підтримують ErP. Щоб увімкнути цей режим:

Увійдіть у BIOS під час запуску — зазвичай клавішею F2 або Delete.

Перейдіть до розділу Advanced і знайдіть ErP mode; у деяких плат потрібно відкрити підрозділ APM Configuration.

Увімкніть ErP.

Збережіть налаштування BIOS і вийдіть.

Що ще зробити?

Крім очевидного — просто вимкнути ПК із розетки — варто також звернути увагу на налаштування “швидкого запуску” (Fast Startup) у Windows — функцію, яку багато користувачів сприймають як повне вимкнення ПК, хоча насправді це не так.

При швидкому запуску система зберігає стан ядра операційної системи у файл гібернації та переходить у стан S5, але під час наступного увімкнення відновлює його вміст, минаючи повну ініціалізацію.

Це означає, що материнська плата зберігає певний рівень активності навіть після “вимкнення”. Щоб справді повністю вимкнути ПК і мінімізувати споживання, рекомендується відключити Fast Startup:

Панель керування → Електроживлення → Дії кнопок живлення → прибрати галочку з “Увімкнути швидкий запуск”.

Після цього ErP-режим у BIOS спрацює значно ефективніше.





Джерело: MakeUseOf