Acer на CES 2024: ноутбук із 3D-дисплеєм (без стереоокулярів) та 57-дюймовий Mini LED 4К-монітор

На виставці CES, що наразі проходить в Лас-Вегасі компаніям необхідно привертати увагу цікавими технологіями. Acer виконує це за допомогою відносно доступного ноутбука, на екрані якого можна спостерігати тривимірне зображення без окулярів, та гігантського 57-дюймового Mini LED 4К-монітора.

Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition

Попри не особливо дивовижні фотографії, журналіст The Verge урочисто присягнувся, що астронавт на новому Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition простягав до нього руки без використання стереоокулярів. Цей ноутбук із 3D-екраном вийде наступного місяця зі стартовим цінником 1399 доларів.

Стереоскопічна 3D-технологія SpatialLabs від Acer відстежує положення очей і голови за допомогою двох датчиків зображення у верхніх панелях. Кожне око бачить окремі, майже ідентичні 2D-зображення, які змушують ваш мозок бачити у 3D.

Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition має 15,6-дюймову UHD-панель і може бути оснащений процесором Intel Core i7-13620H, Nvidia GeForce RTX 4050, 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5 і накопичувачем до 2 ТБ. Пристрій має порт HDMI 2.1, USB Type-C Thunderbolt 4, Ethernet, роз’єм для навушників і три порти USB 3.2. Він також підтримує Wi-Fi 6 і Microsoft Copilot.

Acer Predator Z57

Acer також анонсувала Predator Z57 — 57-дюймовий вигнутий дисплей із частотою оновлення 120 Гц та роздільною здатністю 7680×2160 пікселів. Він використовує підсвічування MiniLED для кращої контрастності, ніж звичайний РК-монітор, і Acer заявляє, що він вийде у другому кварталі за ціною $2499.99 у США та €2399 у Європі.

Z57 буде оснащений технологією AMD FreeSync Premium, портом USB-C PD потужністю 90 Вт, двома портами HDMI 2.1 та одним портом DisplayPort 1.3, а також вбудованим KVM-перемикачем для використання декількох пристроїв. Acer заявляє, що він має 2 304 зони регулювання яскравості та HDR з піковою яскравістю 1 000 ніт. Він також показує відео з декількох джерел одночасно, використовуючи режим «картинка в картинці» або розділений екран.

Екран покриватиме 98 відсотків колірної гами DCI-P3. І він сумісний зі стандартом VESA для кріплення на шарнірі. Новий дисплей Acer оснащено двома 10-ватними динаміками та регульованою підставкою, яку можна нахиляти, повертати, підіймати та опускати.