Новини Ігри 13.12.2023 о 13:01 comment views icon

Activision підтвердила безплатний мультиплеєр Call of Duty: Modern Warfare III 14-18 грудня

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Юрій Орос

Автор новин

Activision підтвердила безплатний мультиплеєр Call of Duty: Modern Warfare III 14-18 грудня

З 14 по 18 грудня Activision відкриє безплатний доступ в багатокористувацький режим Call of Duty: Modern Warfare III. Пробна версія буде доступна для гравців на PlayStation, ПК та Xbox і включатиме відреставровані мапи з повної версії гри, а також мапу на каліфорнійській бійні Meat першого сезону, пропонують режим War та Modern Warfare Zombies.

Нова мапа 1 сезону: Meat

У 1 сезоні з’являється нова карта Meat — розташована в порту каліфорнійського Окленда.

Activision підтвердила безплатний мультиплеєр Call of Duty: Modern Warfare III 14-18 грудня

Modern Warfare Zombies

Гравці у вільному доступі можуть спробувати новий ігровий досвід, приєднавшись до операції Deadbolt у їхній місії зі стримування Зони відчуження.Дії відбуватимуться на зомбованій версії нової великої мапи Urzikstan, гравці розгортатимуться та виконуватимуть місії та контракти, а також здобуватимуть цінні предмети, які можна буде винести з матчу для використання в майбутніх змаганнях.

Activision підтвердила безплатний мультиплеєр Call of Duty: Modern Warfare III 14-18 грудня

War Mode: Operation Spearhead

Військова операція «Вістря списа» — багатофазовий режим завдань. Перед атакуючою командою стоїть потрійне завдання: знищити зенітну установку та радар ворожої команди, провести танк через ворожу територію та завантажити коди, щоб запобігти запуску ракети, що наближається. Завдання команди, що обороняється, — не дати ворогу виконати свою місію за будь-яку ціну.

Activision підтвердила безплатний мультиплеєр Call of Duty: Modern Warfare III 14-18 грудня

Усі підтримувані карти та режими

Повний список карт, режимів та списків відтворення, які будуть доступні гравцям у вільному доступі:

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Activision підтвердила безплатний мультиплеєр Call of Duty: Modern Warfare III 14-18 грудня

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