Activision підтвердила безплатний мультиплеєр Call of Duty: Modern Warfare III 14-18 грудня

З 14 по 18 грудня Activision відкриє безплатний доступ в багатокористувацький режим Call of Duty: Modern Warfare III. Пробна версія буде доступна для гравців на PlayStation, ПК та Xbox і включатиме відреставровані мапи з повної версії гри, а також мапу на каліфорнійській бійні Meat першого сезону, пропонують режим War та Modern Warfare Zombies.

Нова мапа 1 сезону: Meat

У 1 сезоні з’являється нова карта Meat — розташована в порту каліфорнійського Окленда.

Modern Warfare Zombies

Гравці у вільному доступі можуть спробувати новий ігровий досвід, приєднавшись до операції Deadbolt у їхній місії зі стримування Зони відчуження.Дії відбуватимуться на зомбованій версії нової великої мапи Urzikstan, гравці розгортатимуться та виконуватимуть місії та контракти, а також здобуватимуть цінні предмети, які можна буде винести з матчу для використання в майбутніх змаганнях.

War Mode: Operation Spearhead

Військова операція «Вістря списа» — багатофазовий режим завдань. Перед атакуючою командою стоїть потрійне завдання: знищити зенітну установку та радар ворожої команди, провести танк через ворожу територію та завантажити коди, щоб запобігти запуску ракети, що наближається. Завдання команди, що обороняється, — не дати ворогу виконати свою місію за будь-яку ціну.

Усі підтримувані карти та режими

Повний список карт, режимів та списків відтворення, які будуть доступні гравцям у вільному доступі:

6v6 Core Maps: Terminal, Rust, Highrise, Shipment, Afghan, Meat.

Ground War Maps: Popov Power, Orlov Military Base, Levin Resort.

Курс С++ для GameDevData analyst. Комплексний курс, який навчить кодити на C++ з нуля, отримай необхідні навички щоб заволодіти затребуваною мовою програмування. Дізнатись про курс

Core Modes: Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, Kill Confirmed, Ground War, War.

Playlists: Rustment 24/7 (Shipment and Rust), War Mode, 6v6 Moshpit (featuring Highrise, Meat, Afghan, Terminal), Ground War, Modern Warfare Zombies.