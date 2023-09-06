Анонсована EA Sports WRC: Unreal Engine, фізика DiRT Rally та косплатформний мультиплеєр на 32 гравці

Компанія Electronic Arts анонсувала свою першу гру World Rally Championship (WRC). Її розробкою займається студія Codemasters, використовуючи рушій Unreal Engine.

Перехід від власного рушія Codemasters EGO Engine на Unreal Engine дозволяє створювати довші та докладніші етапи, ніж це було можливо раніше. Проте розробники зберегли фірмову фізику симуляції DiRT Rally.

«EA Sports WRC ─ це чиста форма автоспорту, де кожен етап ─ це боротьба з часом, місцевістю і самим собою», ─ сказав Росс Гоуінг, старший креативний директор Codemasters.

Гра EA Sports WRC надасть доступ до 18 офіційних локацій чемпіонату світу з ралі FIA, включаючи ралі Центральної Європи, яке буде доступне як оновлення після запуску. Гравці зможуть випробувати 10 поточних автомобілів WRC, WRC2 та Junior WRC, а також 68 «найзнаковіших ралійних автомобілів за 60 років». Заявлена підтримка кроссплатформенного багатокористувацького режиму для 32 гравців.

EA Sports WRC буде доступна на PS5, Xbox Series X/S та ПК через EA App, Epic Games Store та Steam. Гра вийде 3 листопада 2023 року, але для тих гравців, які оформлять цифрове попереднє замовлення, доступ відкриється з 31 жовтня. Крім того, всі гравці, які оформили попереднє замовлення, отримають п’ять VIP-перепусток, «кожна із яких містить додатковий контент після запуску, а також косметичні набори, що складаються з ліврей та одягу».

Джерело: videogameschronicle