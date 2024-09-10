Apple не комплектує нові AirPods 4 зарядним кабелем

Компанія Apple представила нові бездротові навушники AirPods 4, але не включила до комплекту USB-C кабель для їхнього заряджання.

Як повідомляє 9to5Mac, на офіційній сторінці продукту зазначено, що USB-C кабелі продаються окремо для обох версій AirPods 4 — базової та з активним шумогасінням.

Apple не акцентувала на відсутності кабелю під час презентації. Можливо, компанія припускає, що більшість користувачів вже має достатньо USB-C кабелів. Однак варто зауважити, що попередні моделі AirPods комплектувалися кабелями з роз’ємом Lightning, який тепер замінено на USB-C.

Така практика не нова для Apple. Кілька років тому компанія припинила додавати зарядні адаптери до своїх пристроїв. У 2022 році з комплекту Apple TV зник USB-кабель для зарядки пульта Siri Remote. Тож відсутність кабелю в нових AirPods 4 не є безпрецедентною, але покупцям доведеться придбати його окремо, якщо вони не мають запасного.

Утім, не всі продукти Apple позбавлені кабелів. Нова версія навушників AirPods Max все ще комплектується зарядним кабелем, тож покупцям цієї моделі не доведеться купувати його окремо.

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Джерело: Engadget