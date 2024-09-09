Apple показала дві моделі AirPods 4 та оновлені AirPods Max

Apple презентувала дві нові моделі AirPods 4 та довгоочікуване оновлення AirPods Max на події «It’s Glowtime»

AirPods 4: нове покоління бездротових навушників

Apple представила два варіанти AirPods 4, які поєднують у собі елементи дизайну та функції попередніх моделей. Базова версія AirPods 4 отримала коротші ніжки та покращену якість звуку, зберігаючи водночас відкриту конструкцію без змінних насадок. Преміумверсія AirPods 4 вперше для цієї лінійки отримала функцію активного шумогасіння (ANC), яка раніше була доступна лише в моделях Pro.

Обидві моделі AirPods 4 тепер оснащені футляром з USB-C для зарядки, що відображає загальний перехід Apple від роз’єму Lightning. У футлярі преміумверсії також встановили вбудований динамік, який дає змогу легше знаходити навушники за допомогою мережі Find My від Apple.

Нові AirPods 4 працюють на чіпі H2, який забезпечує ряд покращень:

Швидше з’єднання

Ефективніше використання батареї

Підтримка Bluetooth 5.3

Покращена якість звуку завдяки персоналізованому просторовому аудіо

Безперебійне перемикання між пристроями

Надійніше з’єднання та швидша реакція при перемиканні між пристроями Apple

Дизайн AirPods 4 вдосконалили для забезпечення більш комфортної посадки для різних форм вух. Нова конструкція, яка поєднує елементи AirPods 3 та AirPods Pro, має коротші ніжки та покращену ергономіку.

Ціна на нові моделі AirPods 4 починається від $129 за стандартну версію та $179 за модель з активним шумогасінням.

AirPods Max: довгоочікуване оновлення

Майже через чотири роки після випуску першої версії, Apple нарешті представила нову пару AirPods Max. Основною зміною в цьому оновленні стала заміна роз’єму Lightning на USB-C для фізичного підключення та зарядки.

Дизайн навушників залишився практично ідентичним оригінальній версії, зберігаючи алюмінієву та стальну конструкцію. Проте Apple представила нову палітру кольорів для AirPods Max, розширюючи можливості персоналізації для користувачів.

Оновлені AirPods Max надійдуть у продаж з 20 вересня за ціною $549.

iPhone 16, Apple Watch 10 та нові AirPods скоро у продажу. eStore.ua – купуй Apple зі знижками!

Працює програма Trade-In, обмінюй старий iPhone на новий!