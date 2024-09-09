Apple показала чотири iPhone 16 з чипом A18 (й новими кнопками), Apple Watch Series 10 та AirPods 4 — головне з презентації

Сьогодні відбулась традиційна осіння презентація Apple, на якій показали нові моделі iPhone, ювілейну версію годинника Apple Watch Series 10 та пару нових навушників — поряд з анонсом низки цікавих функцій штучного інтелекту (які навряд з’являться в нашому регіоні найближчим часом).

Підсумки презентації «It`s Glowtime» — що показала Apple

Нові iPhone 16 та iPhone 16 Plus отримали дизайн з вертикальним розташуванням камер на задній панелі й палітрою з 5 кольорів: ультрамарин, бірюзовий, рожевий, білий та чорний. Стандартний iPhone матиме 6,1″ екран, тоді як більший iPhone 16 Plus отримає 6,7″. Головним технологічним досягненням нових iPhone став 3-нм процесор A18 (на 30% швидший за попередню модель). Система камер зазнала значних оновлень: тепер вона включає 48-мегапіксельну Fusion камеру з 2x телеоб’єктивом та нову 12-мегапіксельну ультраширококутну камеру. Ціни на моделі починаються від $799 за iPhone 16 (128 ГБ) та $899 за iPhone 16 Plus (128 ГБ).

отримали дизайн з вертикальним розташуванням камер на задній панелі й палітрою з 5 кольорів: ультрамарин, бірюзовий, рожевий, білий та чорний. Стандартний iPhone матиме 6,1″ екран, тоді як більший iPhone 16 Plus отримає 6,7″. Головним технологічним досягненням нових iPhone став 3-нм процесор A18 (на 30% швидший за попередню модель). Система камер зазнала значних оновлень: тепер вона включає 48-мегапіксельну Fusion камеру з 2x телеоб’єктивом та нову 12-мегапіксельну ультраширококутну камеру. Ціни на моделі починаються від $799 за iPhone 16 (128 ГБ) та $899 за iPhone 16 Plus (128 ГБ). iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max отримали більші дисплеї (з діагоналлю екрана 6,3 та 6,9 дюйма), потужніший 3-нм процесор A18 Pro та покращена камера + Apple Intelligence. Apple обіцяє на 17% збільшену пропускну спроможність пам’яті, на 20% вищу продуктивність 6-ядерного GPU та на 15% вищу продуктивність 6-ядерного CPU ніж у процесора A17 Pro. З камер тут головний 48-мегапіксельний модуль Fusion Camera з OIS, новий 48-мегапіксельний надширококутний модуль з автофокусом та 12-мегапіксельний телефотомодуль з 5-кратним збільшенням. Лінійка iPhone 16 також отримала нову кнопку Camera Control. Модель iPhone 16 Pro (128 ГБ) оцінили у $999, а ціна iPhone 16 Pro Max (256 ГБ) починається зі $1199.

отримали більші дисплеї (з діагоналлю екрана 6,3 та 6,9 дюйма), потужніший 3-нм процесор A18 Pro та покращена камера + Apple Intelligence. Apple обіцяє на 17% збільшену пропускну спроможність пам’яті, на 20% вищу продуктивність 6-ядерного GPU та на 15% вищу продуктивність 6-ядерного CPU ніж у процесора A17 Pro. З камер тут головний 48-мегапіксельний модуль Fusion Camera з OIS, новий 48-мегапіксельний надширококутний модуль з автофокусом та 12-мегапіксельний телефотомодуль з 5-кратним збільшенням. Лінійка iPhone 16 також отримала нову кнопку Camera Control. Модель iPhone 16 Pro (128 ГБ) оцінили у $999, а ціна iPhone 16 Pro Max (256 ГБ) починається зі $1199. Apple Watch Series 10 отримав більший та яскравіший OLED-дисплей з тоншим та легшим корпусом й нові функції для здоров’я. Годинник має корпус з полірованого алюмінію та нову металеву задню частину, на якій інтегровані різні антени смартгодинника; також Apple запропонувала версію в титановому корпусі замість моделі з нержавіючої сталі. Пристрій містить більшу зарядну котушку, що забезпечує швидшу зарядку (акумулятор Series 10 можна зарядити до 80% всього за 30 хвилин). Ціна Apple Watch Series 10 починається від $399 за варіант з GPS, тоді як модель з підтримкою стільникового зв’язку коштує $499.

отримав більший та яскравіший OLED-дисплей з тоншим та легшим корпусом й нові функції для здоров’я. Годинник має корпус з полірованого алюмінію та нову металеву задню частину, на якій інтегровані різні антени смартгодинника; також Apple запропонувала версію в титановому корпусі замість моделі з нержавіючої сталі. Пристрій містить більшу зарядну котушку, що забезпечує швидшу зарядку (акумулятор Series 10 можна зарядити до 80% всього за 30 хвилин). Ціна Apple Watch Series 10 починається від $399 за варіант з GPS, тоді як модель з підтримкою стільникового зв’язку коштує $499. Оновлений Apple Watch Ultra 2 отримав новий «сатиновий чорний» колір та функції виявлення апное уві сні. Титановий браслет Milanese Loop виготовлений зі стійкого до корозії матеріалу, що робить його придатним для любителів підводного плавання. Водночас watchOS 11 приносить із собою оновлення Smart Stack — віджети, які з’являються, коли ви повертаєте Digital Crown і які тепер відображатимуть активність у реальному часі. Пристрій доступний для попереднього замовлення за ціною $799.

отримав новий «сатиновий чорний» колір та функції виявлення апное уві сні. Титановий браслет Milanese Loop виготовлений зі стійкого до корозії матеріалу, що робить його придатним для любителів підводного плавання. Водночас watchOS 11 приносить із собою оновлення Smart Stack — віджети, які з’являються, коли ви повертаєте Digital Crown і які тепер відображатимуть активність у реальному часі. Пристрій доступний для попереднього замовлення за ціною $799. Дві моделі AirPods 4 : базова версія AirPods 4 отримала коротші ніжки та покращену якість звуку, зберігаючи відкриту конструкцію без змінних насадок, тоді як преміумверсія — функцію активного шумогасіння (ANC), яка раніше була доступна лише в моделях Pro (обидві моделі AirPods 4 тепер оснащені футляром з USB-C для зарядки, що відображає загальний перехід Apple від роз’єму Lightning). Ціна на нові моделі AirPods 4 починається від $129 за стандартну версію та $179 за модель з активним шумогасінням.

: базова версія AirPods 4 отримала коротші ніжки та покращену якість звуку, зберігаючи відкриту конструкцію без змінних насадок, тоді як преміумверсія функцію активного шумогасіння (ANC), яка раніше була доступна лише в моделях Pro (обидві моделі AirPods 4 тепер оснащені футляром з USB-C для зарядки, що відображає загальний перехід Apple від роз’єму Lightning). Ціна на нові моделі AirPods 4 починається від $129 за стандартну версію та $179 за модель з активним шумогасінням. Оновлені AirPods Max : основною зміною стала заміна роз’єму Lightning на USB-C для фізичного підключення та зарядки. Дизайн навушників залишився практично ідентичним оригінальній версії, зберігаючи алюмінієву та стальну конструкцію. Проте Apple представила нову палітру кольорів для AirPods Max, розширюючи можливості персоналізації для користувачів. AirPods Max надійдуть у продаж за ціною $549.

: основною зміною стала заміна роз’єму Lightning на USB-C для фізичного підключення та зарядки. Дизайн навушників залишився практично ідентичним оригінальній версії, зберігаючи алюмінієву та стальну конструкцію. Проте Apple представила нову палітру кольорів для AirPods Max, розширюючи можливості персоналізації для користувачів. AirPods Max надійдуть у продаж за ціною $549. Дата релізу iOS 18, iPad OS 18 та нової MacOS — 16 вересня.

16 вересня. Функції Apple Intelligence почнуть працювати лише у бета-версії iOS 18.1, з жовтня. Першими їх отримають користувачі з США, тоді як у грудні додадуть підтримку англійських діалектів в Австралії, Канаді, Великій Британії тощо. З 2025 року функції Apple Intelligence запустять китайською, французькою, іспанською та японською (згадок про українську мову чи хоча б наш регіон не було).

Запис трансляції Apple «It`s Glowtime»

За традицією Apple транслювала презентацію нових продуктів на сайті, застосунку Apple TV, а також на YouTube. Нижче додаємо запис з офіційною трансляцією на YouTube (англійською), а також посилання на текстову трансляцію від сайту ITC (українською).

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