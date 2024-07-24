Археологи знайшли найдавніший торговий чек: що купували 3500 років тому?

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У Туреччині археологи зробили унікальну знахідку — глиняну табличку з клинописом, яка може виявитися одним із найдавніших торгових чеків у світі. Документ, створений приблизно 3500 років тому, містить запис про купівлю великої кількості дерев’яних меблів.
Табличку знайшли на півдні Туреччини, у провінції Хатай, на території стародавнього міста Алалах (сучасна назва — Ескі-Алалах). Цікаво, що археологи натрапили на артефакт під час реставраційних робіт після землетрусу.
Клинопис — найдавніша відома система письма, яку винайшли приблизно 5500 років тому. Її використовували в Месопотамії упродовж трьох тисячоліть. Тексти створювали, втискаючи очеретяні палички у вологу глину. Цю систему письма застосовували вавилоняни, ассирійці та шумери.
За словами міністра культури й туризму Туреччини Мехмета Ерсоя (Mehmet Ersoy), текст на табличці написано аккадською мовою — лінгва франка найдавнішої імперії світу. Перші рядки документа містять інформацію про купівлю-продаж великої кількості стільців, столів і табуретів, а також дані про покупців і продавців.
«Ми вважаємо, що ця табличка вагою 28 грамів дасть нове розуміння економічної структури та державного устрою пізнього бронзового віку», — зазначив Ерсой.
Цікаво, що це не перша побутова знахідка, написана аккадською мовою. У 2018 році дослідники виявили схожу глиняну табличку зі скаргою незадоволеного клієнта на якість придбаної міді.
Розшифрування клинопису може стати простішим завдяки розробці системи штучного інтелекту, здатної перекладати аккадську та споріднені мови з точністю 97 %. Однак інтерпретація змісту все ще залишається складним завданням для вчених.
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Джерело: Iflscience
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