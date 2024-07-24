Археологи знайшли найдавніший торговий чек: що купували 3500 років тому?

Перший в історії випадок, коли хтось зберіг чек так довго.

У Туреччині археологи зробили унікальну знахідку — глиняну табличку з клинописом, яка може виявитися одним із найдавніших торгових чеків у світі. Документ, створений приблизно 3500 років тому, містить запис про купівлю великої кількості дерев’яних меблів.

Табличку знайшли на півдні Туреччини, у провінції Хатай, на території стародавнього міста Алалах (сучасна назва — Ескі-Алалах). Цікаво, що археологи натрапили на артефакт під час реставраційних робіт після землетрусу.

Клинопис — найдавніша відома система письма, яку винайшли приблизно 5500 років тому. Її використовували в Месопотамії упродовж трьох тисячоліть. Тексти створювали, втискаючи очеретяні палички у вологу глину. Цю систему письма застосовували вавилоняни, ассирійці та шумери.

За словами міністра культури й туризму Туреччини Мехмета Ерсоя (Mehmet Ersoy), текст на табличці написано аккадською мовою — лінгва франка найдавнішої імперії світу. Перші рядки документа містять інформацію про купівлю-продаж великої кількості стільців, столів і табуретів, а також дані про покупців і продавців.

«Ми вважаємо, що ця табличка вагою 28 грамів дасть нове розуміння економічної структури та державного устрою пізнього бронзового віку», — зазначив Ерсой.

Цікаво, що це не перша побутова знахідка, написана аккадською мовою. У 2018 році дослідники виявили схожу глиняну табличку зі скаргою незадоволеного клієнта на якість придбаної міді.

Курс Розмовної англійської від Englishdom. Після цього курсу ви зможете спілкуватись з іноземцями і цікаво розкажете про себе. Приєднатися

Розшифрування клинопису може стати простішим завдяки розробці системи штучного інтелекту, здатної перекладати аккадську та споріднені мови з точністю 97 %. Однак інтерпретація змісту все ще залишається складним завданням для вчених.

Джерело: Iflscience