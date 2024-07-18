Везувій атакував двічі: археологи виявили несподівану причину смерті в Помпеях

Археологи тривалий час сперечалися щодо точних причин смерті жителів Помпеїв під час виверження Везувію в 79 році нашої ери. Нове дослідження, опубліковане в журналі Frontiers in Earth Science, розглядає вплив землетрусів, які відбувалися безпосередньо перед і під час виверження вулкана.

Найцікавішою знахідкою стало виявлення двох скелетів людей, які, ймовірно, загинули внаслідок обвалу їхнього укриття. Землетруси послабили стіни будівлі, що призвело до трагедії.

Виверження Везувію вивільнило теплову енергію, еквівалентну приблизно 100 000 атомних бомб, скинутих на Хіросіму та Нагасакі. Розпечені уламки породи, пемза та гарячий попіл накрили міста Помпеї та Геркуланум.

Раніше вважали, що більшість жертв померли від задухи через отруйні гази та попіл. Проте дослідження 2001 року оцінило температуру пірокластичного потоку Пірокластичний потік — це гаряча суміш газів, попелу, лавових уламків та каміння, яка вивергається вулканом і рухається вниз схилами з великою швидкістю. у 500°C, що могло спричинити миттєву смерть.

Подальші дослідження виявили докази екстремального нагрівання тіл жертв, включно з фрагментацію кісток і «розтріскуванням і вибухами» черепів. У 2020 році знайшли свідчення перетворення мозкової речовини на скло через надвисокі температури.

Нове дослідження, проведене вулканологом Доменіко Спаріче (Domenico Sparice) з Італійського національного інституту геофізики й вулканології та його колегами, звертає увагу на сейсмічну активність у регіоні. Історичні джерела свідчать про землетруси за десятиліття до виверження 79 року. Зокрема, землетрус 62–63 років завдав значної шкоди будівлям Помпеїв.

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Пліній Молодший писав про сейсмічні поштовхи за кілька днів до виверження, а також про сильні афтершоки під час самої катастрофи. Він зазначав, що землетруси були настільки інтенсивними, що «все здавалося не просто розхитаним, а перевернутим».

Археологи зробили важливе відкриття в Інсулі дей Касті Аманті Insulae dei Casti Amanti — місце у Помпеях, яке означає «Острів цнотливих коханців». Це археологічна знахідка, що складається з кількох будівель і дає цінне уявлення про побут давньоримського міста.. Вони виявили два чоловічих скелети з травмами, характерними для обвалу будівель. Розкопки показали два суміжні приміщення зі слідами руйнування стін.

Обидва скелети належали чоловікам віком приблизно 50 років. Їхнє розташування свідчить про раптову загибель під уламками стін. Учені припускають, що ці чоловіки пережили початкову фазу виверження і знайшли тимчасовий притулок, але загинули від обвалу стін, ослаблених сейсмічною активністю.

«Ми довели, що сейсмічність під час виверження відіграла значну роль у руйнуванні Помпеїв і, можливо, вплинула на вибір помпейців, які зіткнулися з неминучою смертю», — підсумував Доменіко Спаріче.

Також ми писали, що три роки тому дослідницька група Пізанського університету розпочала проєкт з розшифрування Геркуланумських сувоїв за допомогою нової технології «біонічне око». Вулкан Везувій знищив 1800 сувоїв у Геркуланумі під час виверження. Ці сувої, виявлені у 18 столітті, довгий час не піддавалися прочитанню через їхній поганий стан збереження. Нова методика дає надію на розкриття давніх таємниць.

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Джерело: Arstechnica