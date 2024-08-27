Багато нових автомобільних технологій «не потрібні» водіям – опитування

За останні 10-15 років автовиробники реалізували у своїх автомобілях чимало нових технологій та допоміжних функцій. Вони покликані полегшити життя водія та зробити подорожі безпечнішими та комфортнішими. Та виникає питання, чи справді всі вони необхідні водіям? Як свідчать результати опитування JD Power, можливо, ні.

Очікується, що передові технології в автомобілях повинні розв’язувати реальні проблеми, а занадто багато технологій просто не роблять цього. Наприклад, водії загалом цінують передові системи допомоги водієві, відомі в галузі як ADAS; моніторинг сліпих зон вирішує реальну проблему. Але чи часто використовується автоматична система паркування? Дослідження JD Power Tech Experience Survey виявило, що системи, які частково автоматизують керування автомобілем, навіть найдосконаліші системи гучного зв’язку, сприймаються водіями не дуже корисними.

Наприклад, останнім часом автовиробники почали збільшувати кількість дисплеїв в автомобілях. На додачу до центральної панелі інформаційно-розважальної системи встановлюють додатковий екран для переднього пасажира. Результати дослідження свідчать, що багато власників негативно відгукуються про екрани пасажирів, і зауважують, що «дилерам важко навчити нових власників користуватися основним екраном інформаційно-розважальної системи, не кажучи вже про другий».

Інші приклади нових технологій, які вирішують неіснуючу проблему, включають розпізнавання обличчя, сканери відбитків пальців і керування жестами. Вони скоріше створюють незручності, ніж розв’язують проблему. Наприклад, під час занадто активної жестикуляції водій BMW з розпізнаванням жестів може випадково включити аудіосистему на повну гучність.

Але не кожне нове нововведення зустрічалося з осудом. JD Power каже, що такі функції на основі штучного інтелекту, як розумний клімат-контроль, швидко завоювали популярність.

«Сильна передова технологічна стратегія має вирішальне значення для всіх виробників транспортних засобів, і багато інноваційних технологій відповідають потребам клієнтів», — сказала Кетлін Різк, старший директор із порівняльного аналізу досвіду користувачів і технологій у JD Power. «У той же час цьогорічне дослідження ясно показує, що власники вважають деякі технології малокорисними та/або постійно дратують».

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Компанія з дослідження ринку каже, що її технічний огляд розроблений, щоб допомогти автовиробникам вирішити, куди інвестувати свої науково-дослідні ресурси.

Джерело: arstechnica