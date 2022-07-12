Британці показали фінальний прототип електромотоцикла Triumph TE-1 з розгоном до “сотні” за 3,6 сек та запасом ходу 160 км

Група британських компаній Triumph Motorcycles, Williams Advanced Engineering та Integral Powertrain представила фінальний прототип електромотоцикла Triumph TE-1.

Мотоцикл отримав електродвигун потужністю 130 кВт/175 л.с. із силікон-карбідним інвертором, який у зборі важить всього 15 кг. Загальна вага електробайка становить 220 кг, що, за заявою творців, на 25% менше у порівнянні з конкурентами з аналогічними характеристиками.

В результаті Triumph TE-1 розганяється до 100 км/год (60 миль/год) лише за 3,6 секунди, а 100 миль/год (160 км/год) набирає за 6,2 секунди.

Батарея від Williams Advanced Engineering забезпечила запас ходу у реальних дорожніх умовах на рівні 160 км/100 миль.

Що не менш важливо, батарея підтримує рекуперацію при гальмуванні та заряджається з 0 до 80% ємності всього за 20 хвилин, тобто цього часу як раз вистачить на те, щоб випити каву і розім’яти ноги.

Про терміни виходу на ринок серійної моделі електромотоцикла Triumph TE-1 поки що не повідомляється.

Джерело: WAE