Новини Авто 01.05.2026 comment views icon

Китайський виробник пилососів показав електрокар з ракетними двигунами

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Китайський бренд електроніки Dreame, що спеціалізується на виробництві пилососів, показав свій електрокар з парою ракетних прискорювачів.


Очікується, що суперкар Nebula NEXT 01 JET Edition розганятиметься від 0 до 100 км/год за неймовірні 0,9 сек. Ця автівка — значно модифікована версія електрокара NEXT 01 з потужністю 1900 к.с., вперше продемонстрованого на CES 2026 в січні.

Якщо Nebula NEXT 01 JET Edition дійсно отримає обіцяне прискорення, вона стане однією з найшвидших автівок. Суперкар, як повідомляється, оснащений подвійною системою твердопаливних ракетних прискорювачів з максимальною тягою 100 кН. Реакція на натиснення педалі газу відбувається за 150 мілісекунд.

Як стверджують в Dreame, технології, покладені в основу JET Edition розроблялись протягом останнього десятиліття. Вони включають керування шасі за допомогою ШІ, електромагнітну активну підвіску, високоякісну систему LiDAR для виявлення вибоїн та пішоходів, а також можливості рівня L3+ для забезпечення повністю автономного водіння.


Участь в презентації суперкара в Сан-Франциско, зокрема, взяв співзасновник підрозділу Google X з розробки амбіційних проєктів Себастьян Тран та команда Google з розробки безпілотних авто.

Наразі невідомо, чи вдасться Dreame довести цю модель до серійного виробництва. Однак компанія серйозно націлена випустити на ринок Next 01 — версію без реактивних двигунів. Це чотиридверний електричний гіперседан, який розганятиметься від 0 до 100 км/год за 1,8 сек. Компанія планує випустити цю модель на ринок вже в середині 2027 року. 

Раніше ми писали, що китайська Dreame створює електросуперкар. Китай масово оснащує електромобілі від $7 500 системами LiDAR.

Джерело: NewAtlas

