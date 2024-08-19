Candela P-12: Саудівська Аравія запускає ефективний електричний водний транспорт на підводних крилах

Саудівська Аравія поставила перед собою амбітний план – вона має на меті перевозити людей по пустельному мегаполісу на електричних човнах з підводними крилами. Щоб досягти своєї мети, Саудівська Аравія вже придбала 8 нових електричних поромів P-12 шведського виробника електричних човнів Candela.

Електричні човни Candela відомі не лише своєю високою ефективністю, а й тим, як вони досягають такої високої ефективності. Компанія пропонує керовані комп’ютером судна на підводних крилах, що автоматично підіймають човни над водою. Завдяки цьому батареї працюють набагато довше, а човни подорожують швидше та на більшу відстань.

«P-12 розроблено для створення систем водного транспорту з нульовим рівнем викидів, які мають значні покращення в порівнянні з традиційними водними перевезеннями», — пояснив Густав Хассельског, генеральний директор і засновник Candela. «На відміну від застарілих систем з великими, повільними та неенергоефективними звичайними поромами, Candela P-12 є меншою та швидшою одиницею, що дозволяє набагато частіше відправлятися та швидше доставляти пасажирів. Усі предмети першої необхідності та послуги будуть лише за декілька хвилин їзди на човні».

Саудівська Аравія планує використовувати Candela P-12 у своєму пустельному мегаполісі NEOM, який зараз будується вздовж Червоного моря. Місто вже придбало вісім P-12, це найбільше комерційне замовлення в історії Candela. Очікується, що судна будуть поставлені з наступного року.

Використовуючи керовані комп’ютером судна на підводних крилах, щоб підняти човни над водою, Candela може зменшити споживання енергії більш ніж на 80%. Це означає, що човни можуть пройти в 5 разів більшу відстань з такою самою батареєю, що використовують звичайні електричні човни. Або ж вони можуть використовувати значно меншу батарею, забезпечуючи той самий запас ходу.

Новий Candela P-12 може вмістити до 30 пасажирів та має радіус дії до 100 км від батареї місткістю 252 кВтгод. Цього більш ніж достатньо, щоб задовольнити більшість потреб у прибережному транспорті. Пором має пару двигунів власної розробки Candela C-POD, що забезпечують загальну пікову потужність 340 кВт (456 к.с.). Вектор тяги забезпечує спритне маневрування, навіть рух убік, коли це необхідно.

Основи Web дизайну від Hillel IT School. Цей онлайн-курс з основ веб-дизайну дозволить вам опанувати мистецтво створення ефективних та привабливих інтерфейсів для вебсайтів і застосунків. Ви оволодієте ключовими принципами UX/UI дизайну, створюватимете дизайн-макети та прототипи, розроблятимете адаптивні інтерфейси для різних пристроїв, готуючись до професійної кар'єри в галузі веб-дизайну. Дізнатися більше

P-12 може швидко заряджатися за допомогою швидкої зарядки постійного струму. Для човнів Candela потрібна лише типова автомобільна зарядна станція постійного струму, подібна до тих, які ви знайдете на автостоянці. Це означає, що вони можуть використовувати існуючу докову інфраструктуру та недорогі зарядні пристрої.

P-12 не тільки скорочує витрати енергії, необхідної для комерційних поромних систем, але також пропонує набагато плавніше та комфортніше плавання, навіть над бурхливою водою. Оскільки човен не розгойдується і не розбивається об хвилі, а перебуває над водою, навіть пасажири, схильні до морської хвороби, вважають цю поїздку зручною.

Джерело: electrek

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.