Час має три виміри — фізики кидають виклик Стандартній моделі

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Фізик з Університету Аляски у Фербенксі (США) Гюнтер Клетечка запропонував нову теорію, згідно з якою, час, насправді, має три виміри, а не один.

Клетечка зазначає, що саме час є реальною тканиною Всесвіту, а простір виникає як вторинний ефект прояву усіх вимірів часу. Його теорія кидає виклик звичній моделі, яка передбачає, що Всесвіт складається з трьох вимірів простору і одного виміру часу.

Теорія Клетечки передбачає, що час не є одним лінійним потоком, що тече лише вперед, а представляє собою структуру з трьома незалежними вимірами. Простір у цій теорії більше не представляється як фундаментальний. Фізик підкреслює, що простір більше схожий на наслідок того, як час веде себе у різних масштабах та орієнтаціях.

Клетечка почав з припущення, що якщо простір має три виміри, то й час, можливо, теж. Він створив математичну модель, у якій частинки та сили взаємодіють у тривимірній структурі часу. Науковець підкреслив, що коли його модель застосовується до фундаментальних частинок, вона може відтворювати деякі з відомих їхніх властивостей, зокрема, маси.

Стандартна модель фізики елементарних частинок включає в себе інформацію про електрони, мюони та кварки, однак чітко не пояснює, чому ці частинки мають саме такі маси. Модель, запропонована Клетечкою, генерує значення, які близькі до мас цих частинок.

«Тривимірна структура часу є значним прогресом у фундаментальній фізиці, забезпечуючи єдиний опис природи і роблячи перевірені передбачення. Її математична узгодженість і пояснювальна сила у поєднанні з конкретними експериментальними ознаками, що охоплюють безліч масштабів і явищ, дозволяють припустити, що вона заслуговує на розгляд у якості кандидата на роль теорії квантової гравітації та об’єднання», — підкреслює Клетечка.

Хоча деякі фізики раніше пропонували теорії із додатковими вимірами часу, однак вони містили серйозні логічні протиріччя, зокрема, появу слідства ще до виникнення причини. Теорія Клетечки вирішує ці проблеми та пропонує математичний апарат, що зберігає плин часу упорядкованим у всіх трьох вимірах. У його моделі події, як і раніше, розгортаються послідовно, навіть у більш складних часових рамках.

«Ранні пропозиції про тривимірний час були в основному математичними конструкціями без цих конкретних експериментальних зв’язків», — додає фізик.

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Результати дослідження опубліковані у журналі Reports in Advances of Physical Sciences

Джерело: Interesting Engineering