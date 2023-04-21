«Червоний хрест» закликав геймерів не скоювати військових злочинів в іграх – в акції «Гра за правилами» взяли участь стримери Twitch

Міжнародний комітет Червоного Хреста об’єднався зі стрімерами Twitch, щоб закликати геймерів не чинити воєнних злочинів у мережевих шутерах. Організація сподівається, що її захід «Гра за правилами» познайомить геймерів з законами реальної війни. Організація навіть створила власний режим Fortnite, щоб допомогти гравцям зрозуміти ці правила.

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«Наразі збройні конфлікти поширені як ніколи. Для людей, які страждають від їхніх наслідків, це не гра. Вони руйнують життя і залишають громади спустошеними. Тому ми закликаємо вас грати у FPS за реальними правилами війни, щоб показати всім, що навіть війни мають правила, які захищають людяність на полях битв у реальному житті».

У рамках заходу на офіційному каналі ICRC у Twitch стримери грали, дотримуючись чи намагаючись дотримуватись законів збройних конфліктів. Список ігор включав PUBG Battlegrounds, Fortnite, Call of Duty: Warzone, Rainbow 6 Siege та Escape From Tarkov. Правила передбачали такі обмеження:

Не стріляти у підстрелених чи тих, хто не реагує

Не цілитися у неворожих NPC

Не цілитися у цивільні будівлі

Використовувати аптечки на всіх, хто потребує допомоги

«Червоний хрест» не вперше закликає гравців з розумінням ставитись до правил ведення війни. Ще у 2017 році організація провела аналогічний захід у DLC для Arma III під назвою Law of War. Геймери склали зброю та взяли на себе роль гуманітарних працівників, реагуючи на гравців, які вимагають допомоги, дезактивуючи міни та спілкуючись із журналістом-розслідувачем. Згідно з повідомленням Bohemia Interactive, тоді DLC зібрав загалом $176 667 доларів, котрі було пожертвувано «Червоному хресту».

Джерело: Kotaku