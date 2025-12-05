Новини Україна 05.12.2025 comment views icon

Чорна п'ятниця в "ПриватБанк": українці витратили ₴1,5 млрд на "Оплату частинами", iPhone та PS5 у топі, а найдорожча покупка — пила

Катерина Даньшина

Чорна п'ятниця в "ПриватБанк": українці витратили 1,5 млрд грн на "Оплату частинами", iPhone та PS5 у топі, а найдорожча покупка — стрічкова пила
“ПриватБанк” поділився статистикою активності клієнтів на “Чорну п’ятницю” (або “Зелену”, як вказують у звіті) і за тиждень до неїБанк враховував дати з 24 по 30 листопада. Загалом за цей час українці оплатили картами банку 73,5 млн покупок на суму у рекордні 27 млрд грн, що аж на 17% більше, ніж у відповідний період торік.

Зросли й розрахунки через смартфон та застосунок “Термінал”: на 64%, порівняно з торішнім сезоном розпродажів. З їх допомогою українці оплатили 633 тис. покупок на суму 374 млн грн.

Функція “Оплата частинами” так само встановила рекорд зі зростанням на 14%. Українці взяли на виплат понад 90 тис. товарів на загальну суму в 1,5 млрд грн.

В топі покупок: смартфони Apple, ювелірні прикраси, консолі PlayStation 5 та павербанки й зарядні станції. Середня вартість покупки в “Оплату частинами” становила 16 600 грн, а найдорожчою була стрічкова пила за 500 тис. грн.

Раніше подібною статистикою поділився monobank: там на Чорну п’ятницю оформили 89 000 покупок частинами: найдивніші — ялинка і гра про котів, найбільший чек склав ₴275 000. Тоді як маркетплейс Rozetka звітував, що клієнт-рекордсмен зібрав 600 товарів в один чек.

