В Приват24 додали IBAN-сканер для миттєвого заповнення реквізитів

Катерина Левицька

«ПриватБанк» оновив «Приват24»: що змінилося для користувачів?
“Приватбанк” додав в застосунок Приват24 нову корисну функцію: сканер IBAN, який дозволяє користувачам просто навести камеру смартфона і сканувати рахунок, а не заповнювати всі цифри вручну.


Новий інструмент Приват24 автоматично розпізнає номер рахунку з квитанції, рахунку, виписки або фото з IBAN та миттєво підтягує його у платіжну форму. Це дозволяє не лише заощадити час, а й мінімізувати ризик помилок під час введення рахунків.

Як скористатись?

  • Зайдіть в розділ “Платежі” та “За реквізитами”
  • Оберіть іконку сканера та скануйте номер
В Приват24 додали IBAN-сканер для миттєвого заповнення реквізитівВ Приват24 додали IBAN-сканер для миттєвого заповнення реквізитів

Особливо корисною опція стане для оплати комунальних послуг, податків, сервісів або переказів фізичним особам-підприємцям.

Раніше ITC писав, що в Приват24 додали “Запит на оплату” для поділу витрат між користувачами, а в monobank запустили інвестиції для “банок” з євро та доларами.


Джерело: Приватбанк

