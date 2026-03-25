В Приват24 додали IBAN-сканер для миттєвого заповнення реквізитів

Застосунок Приват24 / "Приватбанк"

“Приватбанк” додав в застосунок Приват24 нову корисну функцію: сканер IBAN, який дозволяє користувачам просто навести камеру смартфона і сканувати рахунок, а не заповнювати всі цифри вручну.





Новий інструмент Приват24 автоматично розпізнає номер рахунку з квитанції, рахунку, виписки або фото з IBAN та миттєво підтягує його у платіжну форму. Це дозволяє не лише заощадити час, а й мінімізувати ризик помилок під час введення рахунків.

Як скористатись?

Зайдіть в розділ “Платежі” та “За реквізитами”

Оберіть іконку сканера та скануйте номер

Особливо корисною опція стане для оплати комунальних послуг, податків, сервісів або переказів фізичним особам-підприємцям.

Джерело: Приватбанк