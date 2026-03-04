Легендарне повернення: CS:GO знову у Steam з понад 61 000 гравців за добу

Counter-Strike: Global Offensive тихо повернувся у Steam, і одразу потрапив до топ-20 найпопулярніших ігор платформи з понад 61 000 одночасних гравців.





У вересні 2023 року Valve замінила CS:GO на Counter-Strike 2, фактично поховавши оригінал. Технічно гра не зникла: через бета-збірку CS2 під назвою csgo_demo_viewer можна було запустити старий клієнт, але лише з ботами. Онлайн-матчмейкинг вимкнули одразу. Для мільйонів гравців, які провели у CS:GO роки, це виглядало як примусове виселення.

Тепер у гри знову є власна сторінка у Steam. Вона не індексується у пошуку платформи, але доступна за прямим посиланням і через веб-пошуковики. Матчмейкинг досі не працює, проте через серверний браузер Steam можна підключатися до комьюніті-серверів, і їх, як виявилося, досі чимало.

Офіційних пояснень немає. Valve мовчить. У спільноті Reddit вже активно обговорюють можливі причини: навіщо витрачати ресурси на відновлення сторінки, якщо не планувати щось більше? CS2 почувається чудово, адже вона й досі очолює чарт найпопулярніших ігор Steam, тож рятувати її не потрібно.

Оглядач PC Gamer Річ Стентон ще у 2023 році назвав рішення поховати CS:GO “дивним і неправильним”.





“Навіть якби кожен аспект CS2 перевершував CS:GO? а це далеко не факт — вона не може в перший же день замінити той зв’язок із давніми гравцями.” Слова виявилися пророчими.

Для порівняння: 61 000 одночасних гравців — більше, ніж пікова аудиторія більшості ААА-релізів 2025 року у перший тиждень після виходу. І це без реклами, без анонсу, без матчмейкингу. Просто люди повернулися туди, де їм було добре.

Чи стане це поверненням у повному сенсі, з офіційними серверами та рейтинговими матчами — поки невідомо. Але сам факт того, що Valve відновила сторінку, дає підстави для обережного оптимізму.

Джерело: PCGAMER