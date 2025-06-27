Дослідники покращили видобуток золота зі старої електроніки

Depositphotos

Розділ Технології виходить за підтримки

Дослідники з Університету Фліндерса в Австралії розробили більш безпечний спосіб вилучення та відновлення золота з руди та електронних відходів.

Зазначається, що нова технологія покликана знизити рівень токсичних відходів внаслідок видобутку корисних копалин і демонструє, що золото високої якості можна отримати шляхом переробки цінних компонентів з друкованих плат відпрацьованих комп’ютерів. Дослідники під керівництвом професора Джастіна Чалкера застосували комплексний підхід до високопродуктивного вилучення золота з багатьох джерел, вилучаючи сліди золота навіть з відходів наукової діяльності.

«У дослідженні було представлено безліч інновацій, включно із новим, придатним для вторинної переробки вилуговуючим реагентом, отриманим зі сполуки, що використовується для дезінфекції води. Команда також розробила новий спосіб виготовлення полімерного сорбенту, або матеріалу, який зв’язує золото після вилучення у воду, використовуючи світло для ініціювання ключової реакції», — розповідає професор хімії Джастін Чалкер.

Тепер науковці планують співпрацювати з підприємствами гірничодобувної промисловості та переробки електронних відходів, щоб випробувати метод у більших масштабах. Для вилучення золота з руди та електронних відходів у якості реагента використовується трихлорізоціанурова кислота, що також широко застосовується для очистки та дезінфекції води. Під впливом солоної води реагент здатен розчиняти золото.

Після цього золото зв’язують з розробленим командою науковців новим полімером, багатим на сірку. Селективність полімеру дозволяє видобувати золото навіть з дуже складних сумішей. Золото після цього можна вилучити, а полімер знову перетворити на мономер, переробити його та використати повторно.

Окрім того, що золото історично має високу вартість, цей метал широко використовується в електроніці, медицині, аерокосмічних технологіях та інших науково-технічних областях. Видобуток золота передбачає використання високотоксичних речовин, зокрема, ціаніду та ртуті. Видобуток золота також призводить до викидів вуглецю в атмосферу та вирубування лісів.

Видобуток золота зазвичай передбачає використання високотоксичного ціаніду для отримання дорогоцінного металу з руди, що створює ризики для навколишнього середовища, якщо його не утримувати належним чином. Кустарні та дрібномасштабні золоті копальні, як і раніше, використовують ртуть для амальгамування золота. На жаль, використання ртуті в золотовидобуванні є одним із найбільших джерел забруднення ртуттю на Землі.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Багато компонентів електронних відходів, таких як процесорні блоки та карти оперативної пам’яті, містять цінні метали, такі як золото та мідь. Запропонований науковцями метод це значний крок до більш стійких рішень в галузі економіки замкнутого циклу з більш ефективного використання дефіцитних ресурсів у світі.

Результати дослідження опубліковані у журналі Nature Sustainability

Джерело: TechXplore

Розділ Технології виходить за підтримки

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.