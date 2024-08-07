Золото зі сміття: Королівський монетний двір Британії перетворює електронні відходи на коштовності

Королівський монетний двір розпочав видобуток золота зі старих електронних плат, перетворюючи його на вишукані прикраси за допомогою хімічного процесу.

Королівський монетний двір Англії, установа з понад тисячолітньою історією карбування монет, знайшла новий спосіб залишатися актуальною в епоху безготівкових розрахунків. Вони звернули увагу на проблему електронних відходів, адже Велика Британія посідає друге місце у світі за їхнім виробництвом на душу населення.

За даними ООН, 2022 рік став рекордним за кількістю електронного сміття — 62 мільйони тонн викинутих пристроїв. Прогнозують, що до 2030 року ця цифра зросте на 32%, сягнувши 82 мільйонів тонн щороку.

Щоб розв’язати цю проблему, Королівський монетний двір відкрив завод площею 3700 квадратних метрів у Південному Уельсі. Тут щороку переробляють 4000 тонн друкованих плат з електронних пристроїв.

Завод використовує технологію канадської компанії Excir. Плати розбирають і занурюють в екологічно чисту хімічну речовину, яка вилучає золото за кімнатної температури. Процес дає змогу видобути понад 99% золота з електронних відходів за лічені секунди.

Онлайн-курс DevOps engineer від Mate academy. Завдяки онлайн-курсу з гнучким графіком DevOps engineer ви зможете почати карʼєру в IT з нуля. . Отримати знижку на курс

Видобуте золото Королівський монетний двір перетворює на колекцію прикрас під назвою 886. До неї входять два кулони, браслет і перстень-печатка вартістю від $1937 до $3805.

Анна Джессоп, виконавча директорка Королівського монетного двору, підкреслює важливість цього проєкту:

«Ми не лише зберігаємо дорогоцінні метали для майбутніх поколінь, а і створюємо нові робочі місця та можливості для перекваліфікації наших працівників».

Нагадаємо, учені з Університету Вашингтона винайшли нові друковані плати, які могли б значно зменшити кількість електронних відходів, які потрапляють на звалища. Ці плати частково перетворюються на желе, яке легко переробити.

Онлайн-курс DevOps engineer від Mate academy. Завдяки онлайн-курсу з гнучким графіком DevOps engineer ви зможете почати карʼєру в IT з нуля. . Отримати знижку на курс

Джерело: Newatlas, Royalmint