Новини Софт 20.07.2025 comment views icon

DuckDuckGo дозволяє приховати у пошуку зображення, створені ШІ

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Вадим Карпусь

Автор новин

DuckDuckGo дозволяє приховати у пошуку зображення, створені ШІ

Останнім часом в інтернеті все частіше зустрічається контент, створений штучним інтелектом. В тому числі він з’являється й у видачі пошукових систем. Це може приводити до курйозів і дратування користувачів, які шукають реальні фотографій, а не згенеровані ШІ зображення. З урахуванням зворотніх відгуків користувачів, пошукова система DuckDuckGo впровадила нову функцію — можливість приховувати ШІ-згенеровані зображення.

Користувачі можуть отримати доступ до нової функції під час пошуку картинок за допомогою DuckDuckGo. На вкладці «Зображення» можна знайти нове випадаюче меню «Зображення ШІ». В ньому користувачі мають можливість обрати, чи хочуть вони бачити контент, згенерований штучним інтелектом, вибравши «показати» або «приховати». Водночас пошукова система попереджає, що список блокувань не є вичерпним і може містити неточності.

Користувачі також можуть увімкнути фільтр у налаштуваннях пошуку, натиснувши опцію «Приховати зображення, згенеровані ШІ».

DuckDuckGo дозволяє приховати у пошуку зображення, створені ШІ

У компанії пояснили, що ця функція використовує відкриті блоклисти, які вручну формують спільноти: зокрема, застосовуються списки uBlockOrigin і uBlacklist Huge AI Blocklist. Хоча система не гарантує 100% блокування всіх зображень, створених ШІ, вона значно зменшує їхню кількість у результатах пошуку.

DuckDuckGo також повідомила, що в майбутньому планує додати нові фільтри, але поки не розкриває деталей.

Як приклад нової функції компанія показала пошук за запитом «дитинча павича». Це, ймовірно, натяк на ситуацію, коли Google критикували за те, що замість реальних фото видача заповнилась зображеннями, створеними нейромережею.

Джерело: techcrunch

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