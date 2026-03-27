Google Пошук запустив в Україні функцію "живих розмов" із ШІ

Google запустив функцію Search Live у 200 країнах, з Україною включно: вона дозволяє вести інтерактивні діалоги з Пошуком у режимі ШІ, з використанням камери та голосу.





Google Search Live працює на основі нової аудіомоделі Gemini 3.1 Flash Live з підтримкою 90 мов, яка нібито забезпечує природнішу та більш інтуїтивну взаємодію.

Функція буде корисною у моменти, коли вам знадобиться швидка допомога у режимі реального часу, а звичайного текстового запиту буде недостатньо.

Як скористатися?

Відкрийте застосунок Google на Android або iOS;

Переконайтеся, що в застосунку увімкнено доступ до мікрофона;

Натисніть на значок Live під рядком пошуку;

Озвучте запитання та отримайте аудіовідповідь;

За потреби поставте уточнювальні питання.

Якщо потрібне питання щодо конкретної дії, яку можна відобразити візуально (наприклад, як повісити полицю чи щось подібне) — увімкніть камеру і додайте візуальний контекст. В такий спосіб Пошук “побачить” те саме, що і камера, й зможе надати точніші поради та посилання на додаткову інформацію в мережі.





Live у Пошуку також активується під час використання Google Об’єктива (Google Lens): достатньо натиснути опцію Live у нижній частині екрана, щоб розпочати живий діалог про об’єкти.

