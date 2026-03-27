Google Пошук запустив в Україні функцію "живих розмов" із ШІ

Катерина Левицька

Google Пошук запустив в Україні функцію "живих розмов" із ШІ: з камерою та аудіо
Функція Search Live / Google

Google запустив функцію Search Live у 200 країнах, з Україною включно: вона дозволяє вести інтерактивні діалоги з Пошуком у режимі ШІ, з використанням камери та голосу.


Google Search Live працює на основі нової аудіомоделі Gemini 3.1 Flash Live з підтримкою 90 мов, яка нібито забезпечує природнішу та більш інтуїтивну взаємодію.

Функція буде корисною у моменти, коли вам знадобиться швидка допомога у режимі реального часу, а звичайного текстового запиту буде недостатньо.

Як скористатися?

  • Відкрийте застосунок Google на Android або iOS;
  • Переконайтеся, що в застосунку увімкнено доступ до мікрофона;
  • Натисніть на значок Live під рядком пошуку;
  • Озвучте запитання та отримайте аудіовідповідь;
  • За потреби поставте уточнювальні питання.

Якщо потрібне питання щодо конкретної дії, яку можна відобразити візуально (наприклад, як повісити полицю чи щось подібне) — увімкніть камеру і додайте візуальний контекст. В такий спосіб Пошук “побачить” те саме, що і камера, й зможе надати точніші поради та посилання на додаткову інформацію в мережі.


Live у Пошуку також активується під час використання Google Об’єктива (Google Lens): достатньо натиснути опцію Live у нижній частині екрана, щоб розпочати живий діалог про об’єкти.

Раніше ITC писав, що Google розширила функцію персоналізації для Gemini, а також додала чатбот у Google Maps поряд з оновленням 3D-навігацією.

В безплатну версію Gemini додали преміум-функцію з “Минулими чатами”

OpenAI запустила кастомний ChatGPT, який слідкує за листуванням працівників
Samsung Galaxy S26 отримав Perplexity з доступом до Notes, Calendar і сторонніх застосунків
Facebook та Instagram працюватимуть на власних ШІ-чипах Meta
Науковці офіційно визнали новий вид психічного розладу: страх, що вас замінить ШІ
Microsoft втратила $440 млрд за один день: інвесторів злякали витрати на ШІ
Google "ліниво" анонсувала Pixel 10a: є кольори і дата
Повстання гаджетів: пристрої Google Home масово “йдуть” від своїх хазяїв
“Ми більше не біткоїн-компанія”: піонер майнінгу Bitfarms остаточно перейшла у ШІ, її акції одразу злетіли на 17%
Китай запустив першу у світі ШІ‑лікарню, яка працює повністю автономно 
Автор PCWorld протестував ШІ “Ask Intel”: він ледь не доламав пошкоджений ПК
Windows немає, а Copilot вже працює: Microsoft тепер активує ШІ ще до встановлення ОС
Анджей Сапковський порівняв ШІ з інтимними іграшками: "Це і є різниця між справжнім талантом та штучним”
"Щасливої стрілянини": популярні чатботи охоче допомагають планувати збройні напади — дослідження 
Помилка в коді від ШІ Claude Opus 4.6 коштувала DeFi-протоколу Moonwell майже $1,8 млн
Google випустила Pixel 10a: "найкраща" система камер для смартфона за $500
"Світ у небезпеці": топ Anthropic подав у відставку з тривожним прощальним листом
Всюди ШІ: Google додала Gemini в адресний рядок Chrome
Google розкрила дату смерті Chrome OS та близький реліз "Android для ПК"
Баг чи фіча? Помилка процесора NVIDIA Vera заважає роботі GPU інших виробників
Google попереджає крипто-користувачів iPhone та українців про загрозу нового віруса
Встановити APK на Android стане складніше: Google посилює захист
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
