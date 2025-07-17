Життя у часи ШІ: літня пара проїхала 300 км Малайзією, щоб побачити споруду, якої не існує

Кадр з того самого відео / TikTok

Люди не ставляться критично до порад та витворів ШІ, попри велику ймовірність «галюцинацій», а також свідомих містифікації. Ці двоє подивилися оманливе відео і вирушили у подорож.

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

Неприємність сталася з літньою парою, яка подорожувала Малайзією, щоб відвідати туристичну пам’ятку, повністю створену за допомогою штучного інтелекту. Як повідомляє The Straits Times, пара подолала 300 км з Куала-Лумпура до Перака, щоб відвідати канатну дорогу, яку вони бачили на відео.

Після прибуття мандрівники запитали працівницю готелю, чи вона каталася на канатній дорозі. Та перепитала, чи це не жарт. Туристи розповіли, що подолали сотні кілометрів, щоб відвідати пам’ятку, яку побачили в інтернеті.

«Пара прийшла заселитися в готель і запитала, чи я катався на канатній дорозі в Куак Хулу. Я думала, що вони просто жартують»

Вони показали відео і працівниця теж дуже здивувалася, коли дізнався, що воно було зроблено за допомогою ШІ. На відео репортерка популярного малайзійського телеканалу TV Rakyat бере інтерв’ю у відвідувачів туристичної принади.

Літня жінка розлютилася і заявила, що планує подати до суду на репортерку з відео. «Навіщо комусь брехати? На відео навіть був репортер», – додала вона. Але співрозмовниця звернула її увагу на те, що відео несправжнє, і, відповідно, журналістка може взагалі не існувати. У подальшому відео привернуло стільки уваги у соціальних мережах, що місцева поліція закликала громадськість бути обережними з контентом, створеним штучним інтелектом, та перевіряти його правдивість.

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Будь-який витвір ШІ — відео, зображення, відповідь чатбота, підказка у пошуку, зведення новин тощо вимагає критичного ставлення через схильність цих інструментів до «галюцинацій». Також треба усвідомлювати, що люди за допомогою ШІ легко можуть створити відео та зображення речей, котрі не існують, або спотворити наявні. Не варто й зловживати спілкуванням з ШІ — це може призвести до важких психічних наслідків. З рештою, це не людина, а лише комбінація букв, слів та образів, не завжди правдива чи корисна.