Новини Новини 24.05.2024 о 12:30 comment views icon
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Джуни зникають: в квітні все менше фахівців шукають роботу

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Ігор Шелудченко

Автор новин

В квітні зменшилась доля кандидатів в пошуку роботи: якщо в перші три місяці 2024 року їх кількість трималась на рівні 90 тисяч, то зараз це приблизно 87,5 тисяч кандидатів.

Про це повідомив сервіс з анонімного пошуку роботи Djinni.

Так, з квітня кількість кандидатів в пошуку кожного тижня зменшується на 200-400 осіб. Тобто, маємо приблизно -3%.

Найшвидше зникають з пошуку кандидати з мінімальним досвідом або звосім без нього. А особливо рекрутери, маркетологи,сейлзи, девопси або сисадміни.

Джуни зникають: в квітні все менше фахівців шукають роботу

Єдина категорія, де збільшилась кількість кандидатів — це Leadership, тобто Team Leads, Architects i C-level позиції.

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Нагадаємо, в першому кварталі 2024 року ринок праці порадував шукачів рекордними наймами, зниженням конкуренції і збільшенням кількості вакансій.


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