Ексдиректор Google Україна запустив проєкт Strichka — цифрову спільноту для українців за кордоном

Дмитро Шоломко, який очолював представництво Google в Україні протягом 17 років і звільнився торік у жовтні, оголосив про свою нову роботу (і не одну).

Дмитро Шоломко приєднався до Суспільної телерадіокомпанії України, де обійняв посаду радника голови правління. Також він долучився до комунікаційної консалтингової компанії TRUMAN в Україні в якості стратегічного радника. Ще один проєкт — запуск цифрової спільноти Strichka для українців, які перебувають за кордоном.

В описі на головній сторінці Strichka зазначено:

«Єднаймося в новому форматі, тому що разом ми завжди можемо більше. Допомога українцям, актуальні продукти та сервіси у рідному середовищі. Збереження українського культурного коду та популяризація України у світі».

Сам Шоломко зазначив, що є співзасновником та генеральним директором проєкту, який стартує вже завтра — у День вишиванки.

«Strichka — некомерційна організація, яка об’єднує, підтримує та координує проукраїнську громадську активність, а також зміцнює українське громадянське суспільство за кордоном, у країнах світу, де присутні українські громади. Для тих моїх українських та проукраїнських друзів, які хочуть зробити свій внесок, будь ласка, приєднуйтеся та поширюйте інформацію».

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Джерело: linkedin