Експорт українських IT-послуг впав донайнижчого рівня з початку війни

У серпні 2024 року експорт українських IT-послуг склав $507 млн. Це на $38 млн (або 6,97%) менше, ніж у липні цього року ($545 млн). Таким чином, серпень продемонстрував найменший показник експорту IT-послуг з України за перші вісім місяців 2024 року.

Водночас це найнижчий рівень з початку повномасштабного російського вторгнення. Попередній мінімум був зафіксований у січні 2024 року – $508 млн.

Разом з тим, експорт ІТ-послуг забезпечив приблизно 37% загального експорту з України у серпні 2024 року, який становив $1,37 млрд.

За всі вісім місяців 2024 року, що минули, обсяг експорту IT-послуг з України становив $4,26 млрд. Це менше, ніж за аналогічний період у 2023 році. Тоді цей показник становив $4,5 млрд.

Основними країнами-партнерами України в експорті ІТ-послуг залишаються США, Велика Британія, Мальта, Кіпр та Ізраїль.

Країна-партнер Обсяг експорту ІТ-послуг у липні 2024 року (млн доларів) Обсяг експорту ІТ-послуг у серпні 2024 року (млн доларів) Обсяг експорту ІТ-послуг у серпні 2023 року (млн доларів) США 198 184 218 Велика Британія 50 53 59 Мальта 37 38 46 Кіпр 36 30 30 Ізраїль 19 26 24 Швейцарія 22 20 22 Німеччина 23 24 24 Естонія 14 12 13 Польща 15 15 11 Канада 15 7 8

Варто зазначити, у 2022 році ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. У порівнянні з довоєнним 2021 роком обсяг експорту збільшився на $400 млн. Однак вже у 2023 році експорт українських IT-послуг зменшився на 8,4% – до $6,7 млрд.

Джерело: AIN

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