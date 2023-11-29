Foxtrot та інші українські ритейлери використовують аудіокниги для… заниження податків при роздрібних продажах техніки

Останніми тижнями деякі мережі й магазини електроніки різко збільшили продажі електронних книг та аудіокниг. Але це відбувається не через раптове захоплення українців читанням чи прослуховуванням різноманітних творів. Річ у тім, що торговельні мережі знайшли новий спосіб зменшення своїх податкових зобов’язань.

Дехто з покупців з подивом дізнається, що разом з новим телевізором чи пилососом він придбав недешеву аудіокнигу, яку не замовляв. Хоча вартість покупки від цього не змінилась. Просто ціна телевізора в чеку зменшилась на вартість аудіокниги. Отже, для кінцевого споживача нічого не змінилося. Але такі маніпуляції змінюють суму ПДВ, яку повинні сплачувати торговельні мережі. Фактично продаж товару проводиться за заниженою вартістю, а отже бюджет не отримує повну суму ПДВ.

Зміни в законодавстві від травня 2022 року звільнили від сплати ПДВ операції з продажу українських книжок (зокрема електронних) та аудіокниг (які озвучені українською мовою). Отже, замінивши частину вартості пилососа або телевізора на вартість аудіо книги, магазин отримує від покупця ту саму суму грошей, але зменшує зобов’язання зі сплати ПДВ.

Реакція влади

За даними народного депутата Ярослава Железняка, такі маніпуляції з чеками спостерігаються в мережах «Фокстрот», COMFY, «Алло». При цьому в деяких випадках магазини взагалі не попереджають покупців про «акцію» та змінюють вартість товару без їхньої згоди.

В податковій кажуть, що один лише «Фокстрот» за 15 днів листопада продав клієнтам понад 9 тис. комплектів аудіокниг. За місяць до цього «Фокстрот» взагалі не продавав ці товари. Загальна сума продажів аудіокнижок «Фокстротом» становила 16,5 млн грн. Отже, компанія могла зменшити свої податкові зобов’язання із ПДВ на суму близько 2,75 млн грн, замінивши аудіокнижками частину вартості товарів, на які нараховується ПДВ за стандартною ставкою 20%. Інші мережі почали використовувати такі «акції» значно раніше, отже загальні обсяги заниження податкових зобов’язань можуть бути значно більшими.

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«Ми голосували за цей законопроєкт точно не для того, щоб це потім використовували для ухилення від оподаткування. Якщо інформація про ці схеми підтвердиться, то я особисто звернуся до податкової та БЕБ, щоб всі порушники закону отримали «достойну нагороду» у вигляді доплати податків і сплати штрафів, а також статтю 212 Кримінального кодексу (ухилення від оподаткування)», – заявив Ярослав Железняк, один з авторів законопроєкту із запровадження пільг на українські аудіокниги.

Державна податкова служба вже почала перевірки видавничої діяльності великих магазинів побутової техніки. Попередньо податківці виявили, що подібна діяльність магазинів може нести ризики у вигляді несплати податків до бюджету.

Що кажуть магазини

В COMFY заявляють, що продавати паперові книги почали ще у 2020 році в межах постійного розширення асортименту товарів. А тепер клієнтам також доступні електронні книжки, які можна завантажити з інформаційних баз компанії.

«Фокстрот» не відреагував на запит.

Разом з тим, «Фокстрот» вказує, що клієнти можуть повернути придбаний товар «протягом 14 днів з моменту покупки, якщо товар не був у використанні». При цьому аудіокнига повертається разом з товаром.

У COMFY кажуть, що повернення товару відбувається «відповідно до норм чинного законодавства», не уточнюючи щодо особливостей повернення аудіокниг.

Джерело: ЕП