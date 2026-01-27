Garmin, ймовірно, втілила мрію фаната: витік "засвітив" невідомий браслет

Garmin, схоже, готується до запуску нового носимого пристрою у форматі фітнес-браслета. На це вказує випадковий витік інформації на канадському сайті виробника, де на короткий час з’явилася згадка про нову модель під назвою Cirqa Smart Band.





На початку місяця, під час виставки CES 2026, Garmin оголосила про появу повноцінного трекінгу харчування в сервісі Garmin Connect. На тлі цього анонсу витік інформації про новий пристрій виглядає логічним продовженням оновлення екосистеми компанії. Варто зауважити, інтерес до простіших носимих пристроїв у спільноті Garmin помітно зростає — користувачі дедалі частіше говорять про втому від великих і “показних” смартгодинників.

Раніше на Reddit один із фанатів Garmin опублікував відкритий лист до компанії з проханням випустити незвичний пристрій — браслет без дисплея. Автор висловив захоплення новими продуктами компанії та програмною частиною, попри деякі недоліки, як складний інтерфейс. Він пояснював, що хоче щодня носити компактний трекер на кшталт Whoop, не відмовляючись від механічних годинників і не маючи вигляду “wannabe-спортсмена” у повсякденному житті. За його словами, смартгодинники з часом перетворилися на мінісмартфони, тоді як частині користувачів потрібен стриманий пристрій лише для збору даних про сон і активність. Можливо саме такий пристрій засвітився на канадському сайті Garmin.

Хоча компанія швидко прибрала згадку про Cirqa Smart Band зі свого сайту, утім користувач Reddit встиг зробити скриншот, який і став джерелом витоку.





У публікації не було зображення пристрою, проте зазначили ключові характеристики. Смарт-браслет вийде у двох розмірах — S/M та L/XL. Також користувачам запропонують два кольори корпусу: Black та French Gray. Окремо вказали орієнтовні строки появи в продажу — відправлення покупцям очікується через 4-5 місяців після старту.

Додаткові деталі вдалося отримати завдяки ресурсу the5krunner, який зафіксував пошукову видачу з сайту Garmin. Згідно з цими даними, розмір S/M підходить для зап’ясть з обхватом 120–200 мм, а версія L/XL розрахована на обхват 145–240 мм. Такий діапазон вказує на орієнтацію пристрою на широку аудиторію, а не лише на спортивних користувачів.

Коротка поява Cirqa Smart Band на сайті Garmin може свідчити про підготовку до швидкого анонсу. А зазначені строки доставки натякають, що новинка може з’явитися у продажу вже в середині року.

