Гарнітура Magic Leap 2 вийде 30 вересня за ціною від $3299

Нову гарнітуру змішаної реальності Magic Leap 2 буде представлено 30 вересня. Як очікується, пристрій буде легшим і компактнішим у порівнянні з моделлю першого покоління, а також отримає ширше поле зору. Водночас новинка стане відчутно дорожчою – від $3299. У порівнянні з першою версією Magic Leap, випущеною у 2018 році, ціна зросла на $1000.

Компанія Magic Leap вже почала розповсюджувати гарнітуру Magic Leap 2 серед обмеженого кола партнерів, включаючи нейротехнологічну компанію SyncThink та інші медичні компанії. У вересні пристрій стане доступним для покупки всім охочим на кількох ринках, включаючи США, Канаду, Велику Британію, Німеччину, Францію, Італію, Іспанію та Королівство Саудівська Аравія. Вихід у Японії та Сінгапурі заплановано на кінець 2022 року.

Гарнітура Magic Leap 2 поставляється в трьох комплектаціях, що в основному відрізняються підтримкою програмного забезпечення та призначенням. Версія Base за $3299 включає гарнітуру і обмежену гарантію. Варіант Developer Pro вартістю $4099 додає інструменти розробки програмного забезпечення та доступ до ранніх випусків програмного забезпечення, але обмежений внутрішньою розробкою, а не повним комерційним розгортанням. Пакет Enterprise вартістю $4999 доларів США включає щоквартальні оновлення програмного забезпечення та інструменти для управління розгортанням гарнітур в організації.

Всі варіанти постачання включають гарнітуру Magic Leap 2, комп’ютерний інтерфейс підключення та живлення та простий пульт дистанційного керування. Нова версія важить 260 г проти 316 г попередньої моделі. Поле зору розширено до 70 градусів. Компанія позиціює цей пристрій для використання у корпоративному сегменті, а не споживчому.

Джерело: The Verge