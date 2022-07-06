Генштаб ЗСУ скасовує рішення щодо видачі дозволів на виїзд військовозобов’язаним — Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Генштаб скасовує Порядок отримання військовозобов’язаними дозволів на переміщення між областями; документ відправлять на доопрацювання. Таке рішення прийняли за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України 6 липня.

Валерій Залужний вчергове підкреслив, що цей документ від початку стосувався винятково внутрішньої роботи ТЦК та СП і не створював жодних перешкод переміщенню громадян України.

«Підкреслюю, цей документ від початку стосувався винятково внутрішньої роботи ТЦК та СП і не створював зобовʼязань, обмежень прав і свобод громадян України. Попри це, його поява в мережі спричинила численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії із перешкоджання переміщенню громадян, що стало підставою для дискредитації Збройних Сил України та військово-політичного керівництва держави. Як Головнокомандувач Збройних Сил і громадянин України закликаю українців до виконання свого конституційного обовʼязку із захисту держави». Валерій Залужний, Головнокомандувач Збройних Сил України

Пан Залужний також наголосив, що оновлений документ розроблять на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану. Наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів. Вочевидь, мова йде саме про ту проблему норму 20-річної давності.

5 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що призовники не мають права виїжджати за межі області проживання без дозволу. Цьому передувала публікація фотокопії документа без дати та номера нардепом «Слуги народу» та замкомітету ВРУ з питань цифрової трансформації Олександром Федієнком. Через нечіткі формулювання і не найкращу комунікацію це викликало гострі суперечки, нерозуміння та обурення у суспільстві. В той же день депутати від «Слуги народу» зареєстрували у Верховній Раді альтерантивний проєкт про вільне пересування призовників, а Президент Зеленський у вечірньому зверненні 5 липня прокоментував ситуації — пообіцяв розібратися з цим та закликав Генштаб більше не приймати таких рішень без нього.

Як розвивалися події навколо порядку видачі дозволів на пересування військовозобов’язаних — в нашому окремому матеріалі.