Оновлено: Військовозобов’язаним заборонять виїжджати із міста без довідки з військкомату? Ні, ніяких обмежень на пересування Україною для них не буде

Кілька днів тому у мережі з’явилися чутки, що незабаром в Україні з’явиться нормативний акт, який регулюватиме видачу дозволу на виїзд за межі місця проживання військовозобов’язаним та резервістам, і заборона на виїзд без дозволу. І ось зараз Генштаб ЗСУ випустив офіційне роз’яснення з цього приводу, проте зрозуміліше від цього не стало. Наразі невідомо, як саме це працюватиме.

Оновлено [15:44]: Як і очікувалося, сталося непорозуміння. Військовозобов’язані чоловіки можуть пересуватися Україною без отримання дозволів. Координаторка руху адвокатів Збройних сил України Євгенія Рябека в коментарі РБК-Україна пояснює, що в повідомленні Генерального штабу йдеться виключно про впорядкування обліку осіб, які змінюють саме місце проживання, місце реєстрації. Тобто це відбувається за тими законами, які в нас уже давно були ухвалені. Особа, яка змінює місце проживання, повинна була звернутися — на той час — у військкомат, а сьогодні — до центра військового комплектування — знятися з обліку і поїхати стати на облік в новому місці, що не являється новим правилом.

Тобто, не йдеться про те, що для виїзду з міста, з області, з села до села чи з району до району треба брати дозвіл. Ні. Мова йде про те, коли особа змінює місце проживання або місце реєстрації.

“Сьогодні ще будуть відбуватись певні наради, щоби юридично впорядкувати цей документ та внести поправки для того, щоби він був більш правильний. Ніхто не хоче зупинити економіку, бізнес. Тобто такої мети не ставилось”, – підсумувала координатор руху адвокатів ЗСУ.

=== текст до оновлення ===

Довідка з військомату для виїзду з міста?

1 липня на УНІАН з’явився матеріал під заголовком «Ні кроку без військкомату» адвоката Дмитра Вороніна, де йшлося про підготовку законодавчої ініціативи для визначення порядку видачі дозволу на виїзд за межі місця проживання особам призовного віку, військовозобов’язаним та резервістам в умовах воєнного часу. Спочатку ці потенційні обмеження сприймалися як фейк чи підступ російської ІПСО, але 5 липня нардеп «Слуги народу» та замкомітету ВРУ з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко опублікував фотокопію листа з роз’ясненнями щодо порядку видачі дозволу на виїзд, підписаного головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

Після того як інформація отримала широкий резонанс у Генштабі ЗСУ відреагували та опублікували роз’яснення з приводу заборони на виїзд для військовозобов’язаних з місця проживання без дозволу. У відомстві повідомили, що порядок розроблений з метою впорядкування обліку переміщених осіб та послалися на норму Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», який діє з 1992 року Вона передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Також у Генштабі ЗСУ повідомили, що дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії суб’єкта, і наразі розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у зв’язку зі службовою чи особистою необхідністю.

Ниже наводимо повний текст роз’яснення Генштабу ЗСУ:

«Шановні співгромадяни! Норма Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, який діє з 1992 року, передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. З метою впорядкування обліку переміщених осіб Генеральним штабом Збройних Сил України розроблено Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — структура органів місцевого військового управління України, яка покликана замінити собою радянську систему військових комісаріатів, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час. Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта. Розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю. Просимо з розумінням ставитися до регуляторних заходів, продиктованих законами України, умовами воєнного стану і ведення війни. Разом служимо і працюємо на Перемогу!» Генштаб ЗСУ

Що насправді все це означає?

Виходячи з нинішнього формулювання, це обмеження конституційного права на свободу пересування особи. Водночас наразі в законодавстві це ніяк не врегульовано. Станом на сьогодні не існує нормативного акта, який би регламентував підстави, форму, зміст, механізм та суб`єкта видачі цієї потенційної довідки. Чи означає це роз’яснення, що найближчим часом такий нормативний акт з’явиться — не обов’язково.

Тим часом у соцмережах піднявся шквал критики з цього приводу — допис Генштабу ЗСУ у FB за дві години зібрав понад 3 тис. коментарів і переважна більшість з них очікувано негативні. Користувачі просять чіткіше роз’яснити все з прикладами та обурюються, іронізуючи, чи не потрібна довідка з військкомату на вихід з дому. Також вони апелюють до Генштабу та вказують з посиланнями на окремі нормативні пункти вказують на їх помилкове тлумачення та зловживання повноваженнями Мінооборони.

У будь-якому разі, поки що не варто робити передчасних суджень. Цілком ймовірно, що ця ситуація не що інше, як непорозуміння, і незабаром Міноборони все роз’яснить остаточно, щоб зняти усі питання.