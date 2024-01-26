General Motors і Honda оголосили, що їхнє спільне підприємство FCSM розпочало виробництво водневих паливних елементів, які з часом знайдуть застосування в «різних продуктах».

Водневі паливні елементи використовують стиснений водень як паливо, єдиним викидом від якого є водяна пара. Низка автовиробників має намір скористатися цією технологією через її переваги у розробці важких транспортних засобів і мобільних електрогенераторів — як спосіб подальшої заміни транспортних засобів на бензині або дизелі, передає The Verge.

FCSM розшифровується як «Виробництво систем на паливних елементах». Спільне підприємство між GM та Honda було створено у 2017 році. Обидва автовиробники також співпрацювали над створенням електромобілів з акумуляторними батареями, як-от Honda Prologue, Acura ZDX та Cruise Origin.

Завод FCSM площею 6500 квадратних метрів у Браунстауні, штат Мічиган, побудували коштом спільних інвестицій GM і Honda у розмірі 83 млн доларів. Компанії називають його «першим великомасштабним виробничим спільним підприємством з виробництва паливних елементів».

Водень не знайшов особливого успіху на ринку легкових автомобілів. Honda була однією з небагатьох компаній, яка продавала автомобіль на водневих двигунах — модель Clarity, але його виробництво припинили у 2017-му. Проблема у майже повній відсутності інфраструктури заправок. Автовиробники зараз орієнтуються на робочі вантажівки та будівельну техніку, теоретично припускаючи, що для транспортних засобів, які працюють на обмежених територіях буде простіше побудувати інфраструктуру.

Енергоємність водню відносно низька, що робить зберігання водню складним завданням, оскільки для його компактного зберігання потрібен високий тиск, низькі температури або хімічні процеси. Подолання цього виклику є важливим для малотоннажних транспортних засобів, оскільки вони часто мають обмежені габарити та вагу для зберігання палива.

Адміністрація Байдена нещодавно запропонувала нові податкові правила, спрямовані на здешевлення виробництва водню як менш брудної альтернативи викопним видам палива. Проблема, однак, в тому, що більшість водню виробляється за допомогою викопного палива, переважно за допомогою процесу під назвою паровий метановий риформінг, який призводить до викидів вуглекислого газу. Метан є ще більш потужним парниковим газом, ніж CO2.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.