Новини Україна 02.04.2024 о 17:50 comment views icon
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Голова EPAM назвав «критичний» для бізнесу відсоток мобілізованих

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Голова EPAM Україна Степан Мітіш вважає, що для компанії стане критичною цифра в понад 10−15% мобілізованих.

Наразі ж компанія вже мобілізувала більш ніж 300 людей. Це приблизно 4% військовозобов’язаних.

Про це він розповів в інтерв’ю NV.

«У цьому випадку клієнти відчують, що з проєктів незаплановано забиратимуть ключових людей і можуть переносити проєкти в інші країни», — заявив він.

При ринок праці

На думку Степана Мітіша, зараз на одне робоче місце претендують 10–15 людей.

«Зараз це ринок роботодавця. Цього не було дуже довгий час. Це означає, що в нас є можливість обирати найкращого кандидата. Зараз на одне робоче місце претендують 10−15 потенційних працівників. Це сильно вплинуло на молодих спеціалістів, так званих junior і middle. Їм зараз, на жаль, набагато важче знайти роботу. Вони погоджуються на менші зарплати — на 10−20% менше, ніж до війни», — зазначив він.

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При цьому зарплати досвідчених спеціалістів залишаються достатньо високими, адже експертів завжди не вистачає.

Основними ж конкурентами українських айтівців є розробники з Індії.

Перспективи ж на 2024 рік залишаються невизначеними.

«Якщо український ІТ-ринок у 2024 році не зросте, але й не впаде, то це вже буде гарним сигналом. Бо ми падали весь 2023 рік. Зараз для перелому нам потрібно нехай невеличке, але постійне зростання десь з другого кварталу», — резюмував Степан Мітіш.

Зазначимо, нещодавно Верховна Рада відмовилася від ідеї автоматичного бронювання військовозобов’язаних, які отримують зарплатню 35 тис. грн та сплачують податки.


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