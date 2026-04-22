Google більше не змушує обирати між TPU і NVIDIA: названа дата виходу нового Vera Rubin NVL72

На конференції Google Cloud Next ’26 у Лас-Вегасі компанія підтвердила: у другій половині 2026 року Google Cloud стане першим хмарним провайдером, що запропонують клієнтам доступ до NVIDIA Vera Rubin NVL72 — стійкового ШІ-суперкомп’ютера нового покоління.

Системи будуть інтегровані в архітектуру AI Hypercomputer і доступні через нову лінійку інстансів A4 Ultra. Попередній доступ відкривається у регіонах us-central1 та europe-west4 з другого кварталу 2026 року.

Vera Rubin NVL72 — флагманська конфігурація нової платформи NVIDIA Rubin, офіційно представленої на CES 2026 у Лас-Вегасі. Стійка об’єднує 72 GPU Rubin і 36 процесорів Vera CPU, пов’язаних між собою міжз’єднанням NVLink 6 шостого покоління із загальною пропускною здатністю 260 ТБ/с — за твердженням NVIDIA, це більше, ніж сукупна пропускна здатність усього публічного інтернету. Кожен GPU Rubin побудований на 336 мільярдах транзисторів і забезпечує до 50 петафлопів інференсу у форматі NVFP4 — у п’ять разів більше, ніж Blackwell. Загальний обсяг пам’яті HBM4 у стійці — 20,7 ТБ.

Ключова перевага нової платформи — різке зниження вартості інференсу. NVIDIA заявляє про 10-кратне зниження вартості токена порівняно з Blackwell і вчетверо меншу кількість GPU для тренування моделей типу Mixture-of-Experts тієї самої потужності. Крім того, стійка повністю безвентиляторна, безкабельна і охолоджується виключно рідиною — час складання скоротився з двох годин у Blackwell до п’яти хвилин. Уже у першому кварталі 2026 року NVIDIA підтвердила, що Vera Rubin перебуває у повному виробництві.

“Ми позиціонуємо цей крок як стратегічний відхід від виключної ставки на власні TPU: платформа AI Hypercomputer тепер пропонує гетерогенну інфраструктуру — TPU 8-го покоління для JAX-нативних навантажень і Vera Rubin NVL72 для великомасштабного тренування в екосистемі CUDA”, — пише Google.

Доступ до Vera Rubin у другій половині 2026 року також планують AWS, Microsoft Azure та Oracle Cloud, однак Google стала першим із великих провайдерів, хто офіційно підтвердив інтеграцію платформи у власну ШІ-архітектуру — AI Hypercomputer.

Як ми писали раніше, Google вже анонсувала восьме покоління власних TPU — два окремі чіпи TPU 8t і TPU 8i, що забезпечують до 80% кращу продуктивність на долар у сфері інференсу порівняно з попереднім поколінням. Поява Vera Rubin NVL72 в портфоліо Google Cloud означає, що компанія більше не змушує клієнтів обирати між власною і NVIDIA-архітектурою — обидві будуть доступні в межах єдиної платформи.

Коментар експерта Cloudfresh, учасника Google Cloud Next 2026:

Анонс співпраці NVIDIA та Google Cloud став підтвердженням важливого тренду. Інтеграція архітектури Vera Rubin NVL72 в екосистему Google Cloud фіналізує перехід до гетерогенних обчислень, де технології об’єднуються під конкретні задачі. Той самий принцип ми бачимо і на рівні продуктів, адже найбільшу цінність створюють не окремі інструменти, а те, як вони працюють у синергії. На Google Cloud Next ми вкотре переконалися в силі цієї екосистеми. Особливо приємно бачити серед переможців нагороди «Партнер року» 2026 наших ключових партнерів — Asana, GitLab та JumpCloud. Для Cloudfresh це важливий показник, адже такі інтеграції як Asana з Gemini Enterprise, GitLab з Google Cloud чи Jumpcloud із Google Workspace стали фундаментом для побудови ефективних процесів. Ми пишаємося тим, що працюємо разом із найкращими партнерами року. Для нас важливо, як їхні рішення підсилюють одне одного та створюють реальну перевагу для бізнесу наших клієнтів. Марія Ткачук

CMO в Cloudfresh 🌥️

Джерело: Google Cloud

Новина публікується у партнерстві з ?