Android із Chrome є найшвидшою мобільною платформою для перегляду вебу, – бенчмарки Google

Google повідомила сьогодні, що Android і Chrome встановили “нові рекорди продуктивності” у мобільному перегляді вебу. Компанія спирається зокрема на бенчмарки Speedometer та LoadLine, щоб обґрунтувати заяву про “найшвидшу мобільну платформу для перегляду вебу”.





Google виділяє два аспекти оцінки вебпродуктивності, починаючи з чутливості інтерфейсу. Speedometer (який випустили Google, Apple та Mozilla) “імітує реальні дії користувача для вимірювання затримки взаємодії” і використовується всіма основними рушіями браузерів. Високі показники означають “більш плавне та жваве відчуття, коли ви натискаєте, прокручуєте або вводите текст на сайті”.

“Хоча й синтетичне, навантаження Speedometer відрізняється високою стабільністю і побудоване з використанням актуальних сучасних вебфреймворків, таких як React, Angular або jQuery, і включає застосунки зі списками завдань, текстові редактори, рендеринг діаграм та макет новинного порталу”, – зазначається щодо Speedometer.

Водночас LoadLine вимірює повне завантаження сторінки — “наскільки швидко сторінка з’являється після натискання посилання”. Цей бенчмарк розробили команди Chrome і Android разом із партнерами-виробниками чипів та OEM-виробниками; він “імітує повний процес завантаження сайту”.

“На відміну від традиційних бенчмарків, які часто зосереджені на синтетичних завданнях, LoadLine використовує записані стабільні версії вибраних реальних сайтів. Це включає прості й складніші сайти з різними характеристиками, що відображають найважливіші типи мобільного вебконтенту: магазини, пошук і новинні портали”, – йдеться про LoadLine.

Google виявила, що “флагманські телефони на Android набирають до 47% більше балів, ніж конкуренти не на Android” (читай: iOS). Тести проводилися на трьох неназваних флагманських Android-телефонах у порівнянні з “конкуруючою мобільною платформою”. Такий “рівень чутливості, раніше небачений на мобільних пристроях” досягається завдяки “глибокій вертикальній інтеграції між апаратним забезпеченням, ОС Android і рушієм Chrome”.





Останнє стосується як браузера Chrome для Android, так і WebView, яким користуються понад 90% додатків Android. Налаштування всього стеку є “критично важливим для ефективного використання апаратного забезпечення“, і Google оптимізує Chrome та політики планувальника ядра у співпраці з виробниками чипів та OEM-партнерами.

“Ми заохочували наших партнерів Android оцінювати та налаштовувати свої пристрої відповідно до показників Speedometer та LoadLine. Кінцевий результат — деякі флагманські телефони Android покращили свої показники Speedometer та LoadLine на 20–60% рік до року порівняно з відповідними попередніми моделями. Це означає завантаження сторінок на 4-6% швидше та “взаємодії у верхньому перцентилі на 6-9% швидші”, – кажуть у Google.

Загалом, шлях до нинішніх рекордів розпочався ще у 2023 році — відтоді показники Speedometer на Android зазнали разючих змін. Зокрема, завантаження документа Google Docs на Pixel Tablet тоді займало понад 50% більше часу, ніж сьогодні. На багатьох пристроях результати зросли більш ніж удвічі.

Ключовим фактором стали три напрямки оптимізацій: окрема високопродуктивна збірка Chrome для преміум-пристроїв Android, покращення рушія JavaScript V8 (зокрема нові компілятори Sparkplug і Maglev), а також вдосконалення рушія рендерингу Blink — зокрема оптимізований парсер HTML.

Окремо виділяється внесок апаратного забезпечення: завдяки поєднанню оптимізованих політик планування з покращеною продуктивністю чипа, найновіша мобільна платформа на Snapdragon 8 Elite показала покращення у Speedometer 3.0 на 60-80% порівняно з попередником. Примітно, що Google навмисно не розкриває назви конкретних тестованих Android-пристроїв та конкурента — у публікації фігурують лише “три флагманські Android-телефони” проти “конкуруючої мобільної платформи”; нею, очевидно, є iOS.

Джерело: 9to5google