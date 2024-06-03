NVIDIA представила Vera Rubin — архітектуру графічних процесорів нового покоління

На Computex 2024 NVIDIA оголосила про нову архітектуру графічних процесорів Vera Rubin. Те, що почалося як доповідь про штучний інтелект, змінилося, коли NVIDIA розповіла про оновлення архітектури чипів центрів обробки даних.

Нової архітектура NVIDIA використовуватиме новішу пам’ять HBM4. Компанія оголосила, що графічний процесор Rubin матиме 8 стеків пам’яті HBM4, а пізніше планується випуск чипів Rubin Ultra з 12 стеками HBM4.

Крім того, NVIDIA планує представити наступника суперчіпів Grace Hopper і Grace Blackwell у вигляді нової плати Vera Rubin з процесором Vera (VR200), яка поєднує GPU та CPU у суперчип. Наразі NVIDIA не розкрила багато специфікацій та деталей, але відомо, що платформа підтримуватиме нові з’єднання NVLink 6 зі швидкістю до 3600 ГБ/с, а мережеві з’єднання CX9 SuperNIC до 1600 Гбіт/с.

NVIDIA також анонсувала чип Blackwell Ultra, він же графічний процесор GB200 з підтримкою 12 стеків пам’яті HBM3E, що збільшить підтримувану пам’ять зі 192 ГБ до 244 ГБ. Про відеокарти на архітектурі Blackwell не повідомлялося, попередньо очікується, що B100 і B200 вийдуть у цьому році.

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NVIDIA оголосила, що дебют Rubin планується на початку 2026 року. Відповідно до нового однорічного циклу NVIDIA, чипи Rubin Ultra з’являться у 2027 році. Про відеокарти для користувачів поки не йшлося.

Джерела: VideoCardz, Tom`s Hardware, Hardwareluxx

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