Google Maps обмежив доступ до карт для неавторизованих користувачів

У Google Maps з’явився обмежений режим перегляду для користувачів, які не увійшли в обліковий запис Google.


Зокрема, для тих, хто не авторизувався, стають недоступними відгуки та низка важливих зображень. Користувачі Google Maps на Reddit зазначають, що без входу в обліковий запис автоматично вмикається режим обмеженого перегляду. У довідці Google зазначається лише, що подібне може виникати через проблеми із самим сервісом, у разі виявлення в мережі підозрілого трафіку або через блокування розширеннями браузера. Там рекомендують авторизуватись для уникнення обмеженого режиму перегляду.

Варто зазначити, що різниця між повноцінним та обмеженим режимами суттєва. Для авторизованих користувачів відображуються розміщені у тій чи іншій місцевості готелі, варіанти розміщення та фото користувачів, а також низка фактів про конкретну місцевість, що переглядається. Це все фактично не відображується для тих, хто не здійснює вхід в обліковий запис, а також зникає більшість розташованих поблизу підприємств та визначних пам’яток.

Для не авторизованих користувачів не відображається інформація стосовно сервісу обслуговування ресторанів, режимів доставки, відгуки інших користувачів, найпопулярніші сезони для відвідування, фото та відео, меню, пов’язані місця. Залишається тільки ключова інформація, зокрема, адреси, режим роботи, номера телефонів та таке інше.

Найбільшим мінусом, ймовірно, є відсутність відгуків. Протягом багатьох років Google Maps зібрала велику базу відгуків користувачів і вона являє велику цінність для туристів. Google поки ніяк офіційно не коментує зміни. Наразі компанія активно інтегрує Gemini в Google Maps. Можливо перевага надається саме авторизованим користувачам через бажання пропонувати персональні послуги та збирати більше інформації про них, а можливо Google хоче захистити інформацію від великої кількості ботів і скрейперів, які щодня витягують мільйони відгуків та іншої інформації про компанії з Google Maps.


Ми писали, що в Google Maps додали ШІ Gemini для “розмовного” планування маршрутів. Разом з тим Google Maps отримає чорно-білий режим на Android для економії заряду.

Apple Maps офіційно виходять в Інтернет — через 10 років після запуску

Джерела: Neowin; 9to5google

