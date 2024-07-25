Apple Maps офіційно виходять в Інтернет — через 10 років після запуску

Відтепер карти Apple будуть доступні у вебверсії на мобільних та настільних браузерах — із середи опція працює як бета на сайті beta.maps.apple.com.
Доступні майже усі функції мобільного застосунку Apple Maps (перегляд маршрутів чи інформації про компанії, замовлення їжі тощо), а у наступні місяці додадуть інструмент Look Around, який забезпечує 360-градусний огляд місць.
Наразі вебверсія Apple Maps сумісна з Safari та Chrome на Mac і iPad, а також із Chrome і Edge на ПК з Windows — англійською мовою. У майбутньому Apple планує розгорнути підтримку інших мов, браузерів і платформ.
Зазначається, що всі розробники, які використовують інструмент MapKit JS, можуть посилатися на Карти в Інтернеті.
Apple Maps запустили на iPhone у 2012 році, і з того моменту поступово оновлювали такими функціями, як детальні карти міст, прокладання маршрутів із кількома зупинками, маршрути для велосипедистів, прокладання маршрутів для електромобілів та офлайн-навігацію.
Змога використати Apple Maps в Інтернеті вже була — здебільшого завдяки розробникам, які використовували API для створення карт для таких сайтів, як DuckDuckGo. Однак офіційна вебверсія дозволить Apple конкурувати з сервісом Google Maps, який був доступним у веббраузерах протягом багатьох років.
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