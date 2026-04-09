В Microsoft заявили про відсутність наявних проблем або помилок у Windows 11.





Для пересічного користувача ця заява більше схожа на глузування, однак в офіційній документації Microsoft зазначається, що всі наявні помилки й відомі проблеми вже вирішено. Ба більше, у версії ОС 26H1, випущеній спеціально для пристроїв під керуванням Snapdragon X2, проблем взагалі не було.

Версії 11 24H2 та 25H2, випущені наприкінці 2024 та у 2025 році мали низку різних проблем, критичних помилок та збоїв. Останні 1,5 року Microsoft змушена була виправляти одну помилку за іншою. Останні виправлення стосувались проблем з доступом до диска C, входу до деяких застосунків та інших негараздів.

Звісно, мова не проте, що Windows 11 тепер ідеальна. Microsoft продовжує працювати над виправленням деяких проблем. Минулого місяця компанія повідомила про роботу над виправленням Центру оновлень, покращенням інтерфейсу панелі завдань та меню “Пуск”. Деякі з цих змін невдовзі мають з’явитись у попередніх збірках ОС. Існують також проблеми й помилки, про які в Microsoft ще не знають. Тому оновлення технічної документації стосується лише офіційно підтверджених збоїв.





Наступного тижня Microsoft має випустити квітневе оновлення Patch Tuesday, з яким також можуть з’явитись й нові проблеми.

Раніше ми писали про квітневе оновлення Windows 11 та 8 суттєвих покращень, які не варто пропускати. До того ж Microsoft запускає примусове оновлення до Windows 11 25H2.

Джерело: Neowin