Новини IT-бізнес 20.08.2024 о 15:49 comment views icon

Google Україна очолила Тетяна Лукинюк

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Вадим Карпусь

Автор новин

Google Україна очолила Тетяна Лукинюк

Компанія Google оголосила про призначення Тетяни Лукинюк на посаду нової директорки Google Україна. Нагадаємо, минулого року компанію покинув Дмитро Шоломко, який очолював представництво Google в Україні протягом 17 років (фактично, з самого початку його роботи).

Тетяна Лукинюк має понад 25 років досвіду роботи в міжнародних компаніях. Очікується, що вона використає свій багатий запас знань та лідерських якостей на новій посаді директорки Google Україна. Перед приєднанням до Google Тетяна обіймала посаду B2C-директорки у «Київстар», де вона керувала операціями з продажу, маркетингу та обслуговування клієнтів.

До цього, Тетяна працювала в секторі FMCG (товарів масового споживання), обіймаючи керівні посади з продажів та маркетингу в таких міжнародних корпораціях, як Coca-Cola, Mars, а потім очолювала бізнес Red Bull в Україні на посаді генеральної директорки. Окрім корпоративних досягнень, Тетяна також є доцентом Київської школи економіки та співавторкою популярної книги про побудову кар’єри.

«Сьогодні початок роботи на цій новій посаді є певним викликом, проте я повна рішучості зробити все можливе, щоб наші співробітники, клієнти, користувачі та партнери продовжували отримувати необхідну підтримку в складні часи. Я з ентузіазмом дивлюся в майбутнє і готова активно долучитися до ініціатив Google, спрямованих на допомогу Україні в процесі відбудови та демонстрації нашої стійкості», ─ заявила Тетяна Лукинюк.

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