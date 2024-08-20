Google Україна очолила Тетяна Лукинюк

Компанія Google оголосила про призначення Тетяни Лукинюк на посаду нової директорки Google Україна. Нагадаємо, минулого року компанію покинув Дмитро Шоломко, який очолював представництво Google в Україні протягом 17 років (фактично, з самого початку його роботи).

Тетяна Лукинюк має понад 25 років досвіду роботи в міжнародних компаніях. Очікується, що вона використає свій багатий запас знань та лідерських якостей на новій посаді директорки Google Україна. Перед приєднанням до Google Тетяна обіймала посаду B2C-директорки у «Київстар», де вона керувала операціями з продажу, маркетингу та обслуговування клієнтів.

До цього, Тетяна працювала в секторі FMCG (товарів масового споживання), обіймаючи керівні посади з продажів та маркетингу в таких міжнародних корпораціях, як Coca-Cola, Mars, а потім очолювала бізнес Red Bull в Україні на посаді генеральної директорки. Окрім корпоративних досягнень, Тетяна також є доцентом Київської школи економіки та співавторкою популярної книги про побудову кар’єри.