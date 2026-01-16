"Гра престолів", списки мертвих і Трамп: 25 найпопулярніших статей в історії Вікіпедії

Сучасний інтернет важко уявити без Вікіпедії, однак на момент її запуску у 2001 році чимало критиків насміхались з ідеї того, що безплатна онлайн-енциклопедія з авторами-волонтерами може досягти успіху. Попри це, 15 січня сайт відсвяткував своє 25-річчя і на цей час містить понад 7,1 млн статей лише англійською мовою. Їх так само пишуть і редагують волонтери, однак працюють вони вже по всьому світу й обчислюються десятками тисяч.
Зазвичай у Вікіпедії звітують про найпопулярніші статті за рік, однак на честь ювілею поділились з сайтом Popular Science топ-25 за весь час. Деякі теми, можливо, вас здивують — однак саме ці сторінки збирали й збирають найбільшу кількість читачів.
25 найпопулярніших статей в історії Вікіпедії
- Список смертей за роками — 647 025 321
- Сполучені Штати — 328 501 200
- Дональд Трамп — 325 397 973
- Єлизавета II — 253 385 102
- Індія — 210 779 909
- Кріштіану Роналду — 209 262 818
- Барак Обама — 200 619 072
- Ілон Маск — 197 557 694
- Друга світова війна — 196 185 039
- Велика Британія — 180 986 829
- Ліонель Мессі — 169 027 752
- Майкл Джексон — 168 519 508
- Гра престолів — 166 648 136
- Адольф Гітлер — 163 955 099
- Емінем — 159 866 098
- Тейлор Свіфт — 157 243 638
- Перша світова війна — 156 010 435
- The Beatles — 153 857 741
- Двейн Джонсон — 141 840 884
- Список президентів США — 138 880 465
- Канада — 137 871 236
- Леді Гага — 137 724 118
- Премія “Оскар” — 137 543 219
- Фредді Мерк’юрі — 134 515 769
- Список фільмів з найвищими касовими зборами — 133 992 783
Зважаючи на те, що ШІ все далі й далі вгризається в пошукові системи, а медіа з генеративним контентом дедалі частіше розмивають межі між реальністю та вигадкою, людиноцентричні ініціативи, на кшталт Вікіпедії, стають лише важливішими. Звісно, сайт все ще стикається з чималою кількістю критики стосовно помилок, але для багатьох лишається першим джерелом, до якого ми звертаємося після пошуку в Google.
Тим часом вчора фонд Wikimedia Enterprise оголосив про підписання платних ліцензійних угод з Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity та Mistral AI. Тепер технологічні компанії платитимуть за використання контенту Вікіпедії для навчання моделей ШІ, які лежать в основі асистентів на кшталт Microsoft Copilot та ChatGPT.
