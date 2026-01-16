Новини Софт 16.01.2026 comment views icon

"Гра престолів", списки мертвих і Трамп: 25 найпопулярніших статей в історії Вікіпедії

Катерина Даньшина

"Гра престолів", списки мертвих і Трамп: 25 найпопулярніших статей в історії Вікіпедії
Сучасний інтернет важко уявити без Вікіпедії, однак на момент її запуску у 2001 році чимало критиків насміхались з ідеї того, що безплатна онлайн-енциклопедія з авторами-волонтерами може досягти успіху. Попри це, 15 січня сайт відсвяткував своє 25-річчя і на цей час містить понад 7,1 млн статей лише англійською мовою. Їх так само пишуть і редагують волонтери, однак працюють вони вже по всьому світу й обчислюються десятками тисяч.

Зазвичай у Вікіпедії звітують про найпопулярніші статті за рік, однак на честь ювілею поділились з сайтом Popular Science топ-25 за весь час. Деякі теми, можливо, вас здивують — однак саме ці сторінки збирали й збирають найбільшу кількість читачів.

 25 найпопулярніших статей в історії Вікіпедії

Зважаючи на те, що ШІ все далі й далі вгризається в пошукові системи, а медіа з генеративним контентом дедалі частіше розмивають межі між реальністю та вигадкою, людиноцентричні ініціативи, на кшталт Вікіпедії, стають лише важливішими. Звісно, сайт все ще стикається з чималою кількістю критики стосовно помилок, але для багатьох лишається першим джерелом, до якого ми звертаємося після пошуку в Google.

Тим часом вчора фонд Wikimedia Enterprise оголосив про підписання платних ліцензійних угод з Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity та Mistral AI. Тепер технологічні компанії платитимуть за використання контенту Вікіпедії для навчання моделей ШІ, які лежать в основі асистентів на кшталт Microsoft Copilot та ChatGPT.

Ілон Маск запустив Grokipedia, і вона копіює шматки “Вікіпедії”

