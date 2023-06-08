Гра Speed Crew від української студії Wild Fields: реліз на Nintendo Switch та демоверсія у Steam

Українська студія Wild Fields повідомила про вихід своєї гри Speed Crew для консолі Nintendo Switch. Це кооперативна паті-гра про роботу механіків автоперегонів.

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В грі Speed Crew потрібно міняти зношені шини, заправляти машину, ремонтувати кузов, гасити пожежі та боротися з динамічним середовищем на більш ніж чотирьох десятках унікальних рівнів. Завдяки широкому вибору різноманітних способів ремонту автомобілів, лише злагоджена команда механіків зможе допомогти своїй команді дістатися до фінішної прямої та здобути чемпіонський титул. З усім тим механіки повинні бути завжди готові до несподіванок: динамічне ігрове середовище та шалені гонщики, які гасають крізь піт-лейн, створюють неабияку небезпеку для екіпажу піт-стопу. Творці Speed Crew надихались легендами автоспорту та пропонують чемпіонати різних епох: від 70-х до 00-х. В грі є сюжет за участю антигероя Домініона Торренто.

Гру Speed Crew можна проходити як наодинці, так і в команді до чотирьох гравців. Баланс гри адаптивно підлаштовується до зміни кількості гравців. Команду можна створити як на одній консолі, так і онлайн, незалежно від місця перебування друзів.

Гра Speed Crew доступна для завантаження на Nintendo Switch з 8 червня 2023 року за ціною $19,99/€19,50/£16,75. Також доступна безплатна демоверсія. Крім того, розробники запустили демоверсію Speed Crew у Steam з шістьома підібраними рівнями. Пізніше цього року гра також вийде на платформах PlayStation 4 та 5, Xbox Series S/X та ПК.