Новини Military Tech 06.02.2024 о 08:30 comment views icon

Греція знов не дає С-300 Україні: речник уряду назвав дані про постачання «фейковими новинами»

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Греція знов не дає С-300 Україні: речник уряду назвав дані про постачання «фейковими новинами»

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Греція не відправить в Україну ракети до ЗРК С-300 — про це заявив речник уряду Греції Павлос Маринакіс. В оригіналі новині йдеться саме про ракети, ймовірно це ж стосується й комплексів С-300.

«Має бути межа фейковим новинам, особливо коли вони пов’язані з інтересами країни та її міжнародним іміджем. Такого немає і я це категорично заперечую. Не було навіть наміру Греції ризикувати захистом країни».

Ймовірність того, що Греція може передати Україні ЗРК С-300 зросла на тлі перемовин країни з США. Нібито Греції запропонували розглянути передавання Україні радянської військової техніки в обмін на літаки F-35 та фінансову допомогу у придбанні озброєнь

Заява Маринакіса стосується нібито саме С-300ПМУ1, але на озброєнні Греції також є й інші засоби протиповітряної оборони: ЗРК “Тор-М1”, “Оса-М” та ЗУ-23-2 у кількості аж понад 500 одиниць – щоправда, деякі з них вже встановлені на БМП-1.

Окрім продажу винищувачів, США запропонували країні військово-транспортні літаки, двигуни до патрульних літаків та десятки БМП Bradley безоплатно, також йшлося про продаж трьох фрегатів.

Як посилять українську ППО ЗРК С-300 з Греції

Джерело: Parapolitika

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